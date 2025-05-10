Ο βορειοκορεάτης ηγέτης Κιμ Γιονγκ Ουν δήλωσε ότι η εμπλοκή της Βόρειας Κορέας στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας ήταν δικαιολογημένη, κάνοντας λόγο για άσκηση κυριαρχικών δικαιωμάτων προς υπεράσπιση ενός «αδελφού έθνους», όπως μεταδίδει σήμερα το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων της Πιονγκγιάνγκ (KCNA).

«Η συμμετοχή μας στη σύγκρουση ήταν δίκαιη και εμπίπτει στα κυριαρχικά δικαιώματα της Δημοκρατίας μας», δήλωσε ο Κιμ. «Θεωρώ όλους τους γενναίους στρατιώτες που συμμετείχαν στην επιχείρηση στο Κουρσκ (σ.σ. τη ρωσική περιφέρεια στην οποία εισέβαλαν ουκρανικές δυνάμεις τον περασμένο Αύγουστο) ήρωες και ύψιστους εκπροσώπους της τιμής του έθνους», συμπλήρωσε.

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν δήλωσε επίσης ότι η Πιονγκγιάνγκ δεν θα διστάσει να εγκρίνει τη χρήση στρατιωτικής βίας εάν οι ΗΠΑ επιμείνουν στις «στρατιωτικές προκλήσεις» εναντίον της Ρωσίας.

Μέχρι τα τέλη Απριλίου, η Βόρεια Κορέα δεν επιβεβαίωνε επισήμως ότι είχε στείλει περισσότερους από 10.000 στρατιώτες και όπλα στη Ρωσία, καθώς η στρατιωτική συνεργασία μεταξύ των δύο κρατών ενισχύθηκε σημαντικά στο πλαίσιο της συμφωνίας στρατηγικής εταιρικής σχέσης που υπέγραψαν πέρυσι ο Κιμ Γιονγκ Ουν και ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν.

