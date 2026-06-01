Παραμένει η αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή, καθώς ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη ένα διπλωματικό μπρα-ντε-φερ μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν σήμερα Δευτέρα ότι στόχευσαν αμερικανική βάση ως αντίποινα στα αμερικανικά πλήγματα το Σαββατοκύριακο σε ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

Οι Φρουροί ανακοίνωσαν ότι στόχευσαν αεροπορική βάση που χρησιμοποιήθηκε από τις ΗΠΑ για επίθεση στο νότιο Ιράν, χωρίς να διευκρινίσει ποια βάση ήταν αυτή.

Το πρωί της Δευτέρας, ώρα Ελλάδας, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ανέβασε νέο μήνυμα στο Truth Social, στο οποίο επαναλαμβάνει ότι «το Ιράν θέλει συμφωνία, και θα είναι καλή για τις ΗΠΑ». Κατακρίνει τους αντιπάλους του για την κριτική που του ασκούν λέγοντας: «Απλώς καθίστε αναπαυτικά και χαλαρώστε. Στο τέλος όλα θα πάνε καλά - πάντα έτσι γίνεται!».

Στο Κουβέιτ, όπου βρίσκεται σημαντική αμερικανική στρατιωτική βάση, τα συστήματα αεράμυνας αναχαίτιζαν πυραυλικές και επιθέσεις με drones τη Δευτέρα, ενώ σειρήνες ήχησαν σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων KUNA, χωρίς να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες.

Οι ΗΠΑ και το Ιράν ανταλλάσσουν κατά διαστήματα πλήγματα από τότε που τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία στις αρχές Απριλίου, καθώς οι διαπραγματεύσεις για μια πιο μόνιμη συμφωνία παρατείνονται. Παρόμοιο περιστατικό σημειώθηκε και την περασμένη Πέμπτη και περιγράφηκε με παρόμοιους όρους από τις δύο πλευρές.

Ο πόλεμος έχει στοιχίσει τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους, κυρίως στο Ιράν και τον Λίβανο, ενώ έχει προκαλέσει παγκόσμιες οικονομικές επιπτώσεις λόγω της ανόδου των τιμών της ενέργειας, εξαιτίας του ουσιαστικού κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν.

Οι δύο πλευρές εξακολουθούν να διαφωνούν σε αρκετά άλλα ζητήματα, όπως η απαίτηση της Τεχεράνης για άρση των κυρώσεων και η αποδέσμευση δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων από έσοδα ιρανικού πετρελαίου που παραμένουν παγωμένα σε ξένες τράπεζες. Σύμφωνα με το πρακτορείο Tasnim, το Ιράν προχωρά σε αλλαγές του κειμένου, μετά τα δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ απέστειλε στην Τεχεράνη αυστηρότερη εκδοχή του προτεινόμενου συμφωνητικού.

Ένα ακόμη σημαντικό εμπόδιο αποτελεί ο πόλεμος του Ισραήλ στον Λίβανο εναντίον της υποστηριζόμενης από το Ιράν οργάνωσης Χεζμπολάχ.

Ο Νετανιάχου δήλωσε την Κυριακή ότι διέταξε τα ισραηλινά στρατεύματα να προωθηθούν βαθύτερα στο έδαφος του Λιβάνου στο πλαίσιο των επιχειρήσεων κατά της Χεζμπολάχ.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, συνομίλησε τόσο με τον πρόεδρο του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν, όσο και με τον Νετανιάχου σχετικά με τις διπλωματικές διαπραγματεύσεις μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, πρότεινε σχέδιο που θα επέτρεπε μια «σταδιακή αποκλιμάκωση» της έντασης.

Παρακαλώ περιμένετε...

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.