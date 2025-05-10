Κλιμακώνεται η αντιπαράθεση Ινδίας και Πακιστάν, με εκατέρωθεν πλήγματα σε στρατιωτικές βάσεις των δύο χωρών τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο.

Γύρω στα μεσάνυχτα (ώρα Ελλάδος), το Πακιστάν ανακοίνωσε πως η Ινδία εκτόξευσε έξι βαλλιστικούς πυραύλους που έπεσαν σε ινδικό έδαφος: ένας στο Ανταμπούρ και πέντε στο Αμριτσάρ του κρατιδίου Παντζάμπ. Ακολούθως, εκπρόσωπος του πακιστανικού στρατού ανέφερε πως ινδικά μαχητικά εκτόξευσαν πυραύλους εναντίον των αεροπορικών βάσεων Νουρ Χαν (σ.σ. κοντά στο Ισλαμαμπάντ), Μουρίντ και Σορκότ, προαναγγέλλοντας ανταποδοτικά πλήγματα.

#BREAKING: Multiple explosions heard at Noor Khan Air Base of Pakistan Air Force in Rawalpindi - Headquarters of the Pakistan Army. Tit for Tat action by India after Pakistan Army launched attack on India Air bases and Military Stations. pic.twitter.com/L1MqRsMY9Q — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) May 9, 2025

«Προβοκάτσια» κατάγγειλε το Πακιστάν - «H Ινδία εκτοξεύει βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον του πληθυσμού της»

Εκπρόσωπος του πακιστανικού στρατού ανέφερε στην κρατική τηλεόραση ότι η Ινδία εκτόξευσε έξι βαλλιστικούς πυραύλους οι οποίοι έπεσαν σε ινδικό έδαφος.

«Θέλω να σας μεταφέρω συγκλονιστικά νέα, καθώς η Ινδία εκτόξευσε έξι βαλλιστικούς πυραύλους από το Ανταμπούρ. Ένας από τους βαλλιστικούς πυραύλους έπεσε στο Ανταμπούρ, οι υπόλοιποι πέντε πύραυλοι έπληξαν το Αμριτσάρ στο ινδικό κρατίδιο Παντζάμπ», δήλωσε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, το οποίο μεταδόθηκε γύρω στις 2 τα ξημερώματα του Σαββάτου (τοπική ώρα, μεσάνυχτα στην Ελλάδα).

«Πρόκειται για σοκαριστική εξέλιξη και προβοκάτσια υψίστου βαθμού, καθώς η Ινδία άρχισε τώρα να εκτοξεύει βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον του πληθυσμού της», ανέφερε ο εκπρόσωπος του πακιστανικού στρατού, υπογραμμίζοντας πως «πρόκειται για ενέργεια που στερείται λογικής».

Ανταποδοτικά πλήγματα

Ο πακιστανός πρωθυπουργός Σαμπάζ Σαρίφ συγκάλεσε την Εθνική Αρχή Διοίκησης – το ανώτατο όργανο λήψης αποφάσεων για θέματα εθνικής ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων όσων σχετίζονται με το πυρηνικό οπλοστάσιο της χώρας.

Το Πακιστάν ανακοίνωσε τα ξημερώματα την έναρξη επιχείρησης με την κωδική ονομασία «Bunyan-un-Marsoos» εναντίον της Ινδίας, με μπαράζ πυραυλικών επιθέσεων εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων.

Τα ανταποδοτικά πλήγματα του Πακιστάν ξεκίνησαν λίγες ώρες αφότου ινδικά μαχητικά εκτόξευσαν πυραύλους εναντίον των αεροπορικών βάσεων Μουρίντ, Σορκότ και Νουρ Χαν (σ.σ. η τελευταία βρίσκεται κοντά στην πρωτεύουσα Ισλαμαμπάντ).

Ο πακιστανικός στρατός ισχυρίζεται ότι κατέστρεψε σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας S-400 στην περιοχή Ανταμπούρ του κρατιδίου Παντζάμπ στη βορειοδυτική Ινδία, χώρο αποθήκευσης βαλλιστικών πυραύλων BrahMos στην περιοχή Μπεάς, ενώ έπληξε επίσης το αεροδρόμιο Πατάνκοτ στο Παντζάμπ και την αεροπορική βάση Ουνταμπούρ στο ινδικό Κασμίρ.

JUST IN: 🇵🇰🇮🇳 Video of Pakistan's missile attack on India.



pic.twitter.com/26kNgQqPQr — BRICS News (@BRICSinfo) May 10, 2025

Παράλληλα, ανακοινώθηκε πως ο εναέριος χώρος του Πακιστάν θα παραμείνει κλειστός για όλες τις πτήσεις από τις 03:15 (τοπική ώρα, 01:15 στην Ελλάδα) έως τουλάχιστον τις 12:00 (τοπική ώρα, 10:00 στην Ελλάδα).

Έκκληση της G7

Έκκληση σε Ινδία και Πακιστάν να επιδείξουν μέγιστη αυτοσυγκράτηση, απηύθυναν οι χώρες-μέλη της G7, καλώντας τα δύο κράτη να καταβάλουν προσπάθειες με στόχο την άμεση αποκλιμάκωση της κρίσης, καθώς η χειρότερη αντιπαράθεση εδώ και δεκαετίες μεταξύ των γειτονικών πυρηνικών δυνάμεων έχει στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους από 50 αμάχους εκατέρωθεν. «Η συνεχιζόμενη στρατιωτική κλιμάκωση αποτελεί σοβαρή απειλή για την περιφερειακή σταθερότητα», αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους, προτρέποντας τις δύο χώρες «να εμπλακούν σε απευθείας διάλογο με στόχο μια ειρηνική έκβαση».

