Νέα προειδοποίηση από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ των ΗΠΑ για την έκβαση των ειρηνευτικών προσπαθειών στο ουκρανικό ζήτημα με τον υπουργό Εξωτερικών να απειλεί εκ νέου ότι οι ΗΠΑ θα αποσυρθούν από τη διαμεσολάβηση, εάν δεν σημειωθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις.

«Βρισκόμαστε πλέον σε ένα σημείο όπου πρέπει να κατατεθούν συγκεκριμένες προτάσεις από τα δύο μέρη για το πώς θα τερματιστεί αυτή η σύγκρουση», δήλωσε η εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Τάμι Μπρους, μεταφέροντας μήνυμα του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο.

Σημειώνεται ότι ο Ρούμπιο είχε εκφράσει παρόμοια προειδοποίηση για τις συνομιλίες σχετικά με την Ουκρανία την Κυριακή.

«Το πώς θα προχωρήσουμε από εδώ και πέρα αποτελεί πλέον απόφαση του Προέδρου. Αν δεν υπάρξει πρόοδος, θα αποσυρθούμε ως διαμεσολαβητές από αυτή τη διαδικασία», δήλωσε η Μπρους σε συνέντευξη Τύπου την Τρίτη.

Ερωτηθείς για το αν η δήλωση πρέπει να εκληφθεί ως απόρριψη της ευρωπαϊκής και ουκρανικής αντιπρότασης, η Μπρους δεν έδωσε σαφή απάντηση, επαναλαμβάνοντας μόνο τη θέση της.

Η ίδια αρνήθηκε να πει αν ο Ρούμπιο έχει προγραμματισμένες περαιτέρω συνομιλίες με τους Ευρωπαίους ή Ουκρανούς ομολόγους του. Ωστόσο, αποκάλυψε ότι είχε συνομιλήσει με τον Ρώσο Υπουργό Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, μέσα στο Σαββατοκύριακο, κατόπιν ρωσικού αιτήματος, καθώς και με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου, Ντέιβιντ Λάμι, τη Δευτέρα.

«Προφανώς, αυτό δεν σημαίνει ότι κλείνει η πόρτα», σημείωσε η Μπρους την Τρίτη.



