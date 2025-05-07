Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε στο πλευρό του νέου καγκελαρίου της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς στο Μέγαρο των Ηλυσίων ότι επιθυμεί την αναβίωση του «γαλλογερμανικού αντανακλαστικού», τον συστηματικό συντονισμό των ενεργειών των δύο χωρών και την από κοινού αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η Ευρώπη

«Θα συγκροτήσουμε ένα γαλλογερμανικό συμβούλιο άμυνας και ασφάλειας που θα συνέρχεται τακτικά για να δίνει επιχειρησιακές απαντήσεις στα κοινά στρατηγικά μας θέματα», δήλωσε ο Εμανουέλ Μακρόν κατά την διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τον Φρίντριχ Μερτς στο προεδρικό μέγαρο.

Ο νέος καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς έφθασε νωρίτερα στο Μέγαρο των Ηλυσίων όπου έγινε δεκτός με μεγάλη θέρμη από τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν για την πρώτη του επίσημη επίσκεψη στο εξωτερικό. Το Παρίσι είναι κατά παράδοσιν ο πρώτος σταθμός κάθε νέου Γερμανού ηγέτη.

Οι δύο άνδρες επιδιώκουν την αναβίωση του γαλλογερμανικού διδύμου ως κινητήριας δύναμης της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Μερτς: Ελπίζω ότι θα υπάρξει συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στην Ουκρανία

Ο Γερμανός καγκελάριος δήλωσε κατά την διάρκεια της συνέντευξης Τύπου ότι θα συνομιλήσει με τη Γαλλία και τη Βρετανία για το θέμα της πυρηνικής αποτροπής στην ευρωπαϊκή ήπειρο.

Την συζήτηση αυτή την αντιμετωπίζουμε ξεκάθαρα ως συμπληρωματική σε αυτό που ήδη έχουμε με τους Αμερικανούς μας εταίρους στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, πρόσθεσε ο Φριντριχ Μερτς. «Θα αναθέσουμε την αποστολή αυτή στους υπουργούς μας για να ξεκινήσουν αυτήν τη συζήτηση».

Οι Ευρωπαίοι δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες στην επίτευξη και τήρηση κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Ρωσία, δήλωσε ο Γερμανός καγκελάριος.

«Ο πόλεμος στην Ουκρανία δεν θα τερματιστεί χωρίς ακόμη ισχυρότερη πολιτική και στρατιωτική δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι Ευρωπαίοι δεν μπορούν να το υποκαταστήσουν αυτό», είπε. «Η συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών θα πρέπει να εγγυηθεί μία μελλοντική κατάπαυση του πυρός», πρόσθεσε ο Γερμανός καγκελάριος.

Ο Φρίντριχ Μερτς εξέφρασε μεν την ελπίδα για την επίτευξη συμφωνίας για μόνιμη κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία, αλλά δεν δεσμεύθηκε για εγγυήσεις για την ασφάλεια της Ουκρανίας.

«Ελπίζω πραγματικά ότι θα υπάρξει ευκαιρία και πέραν του σαββατοκύριακου για μόνιμη κατάπαυση του πυρός και άρα και για ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις που μπορούν να οδηγήσουν σε ανάλογη συμφωνία». Μόνο όταν υπάρξει συμφωνία η Γερμανία θα μπορέσει να δώσει λεπτομέρειες για εγγυήσεις ασφαλείας, «διότι απλώς δεν γνωρίζουμε ακόμη τις συνθήκες», είπε.

Ο καγκελάριος της Γερμανίας δήλωσε ότι σχεδιάζει να επισκεφθεί την Ουκρανία τις προσεχείς εβδομάδες.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας προέβλεψε ότι η Ρωσία του Πούτιν «αναμφίβολα δεν θα τηρήσει» την τριήμερη εκεχειρία που η ίδια κήρυξε μονομερώς για το διάστημα από τις 8 έως τις 10 Μαΐου.

«Πέραν (της εκεχειρίας) των τριών ημερών που αναμφίβολα δεν θα τηρηθεί, όπως και οι προηγούμενες, τελικά ο ρώσος πρόεδρος είναι σοβαρός; Θα αποφασίσει εν τέλει να τηρήσει τον λόγο του και ιδιαίτερα την υπόσχεση που έδωσε στις συνομιλίες του με την αμερικανική κυβέρνηση; Αυτό μας ενδιαφέρει εμάς», δήλωσε ο Εμανουέλ Μακρόν.

Πηγή: Skai.gr, Reuters, AFP, ΑΠΕ-ΜΠΕ

