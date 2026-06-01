Σαφές μήνυμα προς τα Τίρανα ότι ο σεβασμός των δικαιωμάτων της ελληνικής εθνικής μειονότητας και η προστασία των περιβαλλοντικά ευαίσθητων περιοχών συνδέονται άμεσα με την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας στέλνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μετά τα σοβαρά επεισόδια, που σημειώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου στην περιοχή της Σβέρνιτσας κατά τα οποία τραυματίστηκε Έλληνας πολίτης. «Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων και αξιών, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας της ειρηνικής συνάθροισης, αποτελεί βασικό στοιχείο της ευρωπαϊκής πορείας της Αλβανίας» τονίζει η Κομισιόν.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση της «Καθημερινής» ο αρμόδιος εκπρόσωπος Γκιγιόμ Μερσιέ ανέφερε ότι η Κομισιόν «παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στο προστατευόμενο τοπίο Pishe Poro – Narta».

Οι ανησυχίες στην ετήσια έκθεση της Επιτροπής

Ο ίδιος υπενθύμισε ότι η ετήσια έκθεση της Επιτροπής για το 2025 είχε ήδη καταγράψει ανησυχίες για τις επανειλημμένες παρατάσεις του αλβανικού νόμου περί στρατηγικών επενδύσεων, επισημαίνοντας ότι αυτές «εξακολουθούν να προκαλούν ανησυχίες σχετικά με πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, ιδίως σε προστατευόμενες περιοχές».

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στο ζήτημα των θεμελιωδών δικαιωμάτων, με αφορμή τα σοβαρά επεισόδια, που σημειώθηκαν το Σάββατο κατά τα οποία τραυματίστηκε Ελληνας πολίτης. Ο Γκιγιόμ Μερσιέ επισημαίνει ότι «ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων και αξιών, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας της ειρηνικής συνάθροισης, αποτελεί βασικό στοιχείο της ευρωπαϊκής πορείας της Αλβανίας».

Αναφερόμενος, παράλληλα, στο επίμαχο επενδυτικό σχέδιο, ο εκπρόσωπος της Κομισιόν υπογράμμισε ότι στο πλαίσιο των κριτηρίων ολοκλήρωσης του διαπραγματευτικού Κεφαλαίου 27 για το Περιβάλλον και την Κλιματική Αλλαγή, η Αλβανία οφείλει να ευθυγραμμιστεί πλήρως με το ευρωπαϊκό δίκαιο και ότι «τα πρότυπα της Ε.Ε. πρέπει να ληφθούν πλήρως υπόψη στο συγκεκριμένο έργο».

Σε κάθε περίπτωση, η περιοχή Pishe Poro – Narta βρίσκεται στο επίκεντρο της αξιολόγησης της Αλβανίας από την Κομισιόν όσον αφορά την ικανότητά της να προστατεύει οικολογικά ευαίσθητες περιοχές, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Η χώρα έχει προτείνει την ένταξη της περιοχής στο δίκτυο Emerald, το οποίο λειτουργεί ως προπομπός του Natura 2000 για τις υποψήφιες προς ένταξη χώρες, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερη σημασία στον τρόπο διαχείρισής της.

Αλλωστε, η πλήρης εναρμόνιση με τις ευρωπαϊκές Οδηγίες για τους Οικοτόπους και τα Πτηνά αποτελεί βασική προϋπόθεση για το κλείσιμο του Κεφαλαίου 27, ενώ η Αλβανία καλείται να καταργήσει διατάξεις που θεωρούνται ασύμβατες με το ευρωπαϊκό κεκτημένο και να τερματίσει το ισχύον καθεστώς των στρατηγικών επενδύσεων που θεσπίστηκε το 2015.

Από τις Βρυξέλλες στέλνεται σαφές μήνυμα ότι η Αλβανία οφείλει να αποφεύγει ενέργειες, που ενδέχεται να υπονομεύσουν την εκπλήρωση των ενταξιακών κριτηρίων, να διασφαλίζει τη διενέργεια ολοκληρωμένων μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, όπου απαιτείται και να εφαρμόζει πλήρως το ευρωπαϊκό περιβαλλοντικό κεκτημένο.

Στο πλαίσιο αυτό, η υπόθεση της Σβέρνιτσας μπαίνει στο «μικροσκόπιο» της Κομισιόν, καθώς αγγίζει ζητήματα κράτους δικαίου, προστασίας μειονοτήτων, περιουσιακών δικαιωμάτων και περιβαλλοντικής διακυβέρνησης τομείς - που ούτως ή άλλως - βρίσκονται στον «πυρήνα» της ενταξιακής διαδικασίας της Αλβανίας και θα αξιολογηθούν κατά την πορεία των σχετικών διαπραγματεύσεων.

Πηγή: skai.gr

