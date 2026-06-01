Ο Μάριος Οικονόμου άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 33ων ετών σκορπίζοντας θλίψη σε ολόκληρη τη χώρα και όχι μόνο.

Η UEFA με μία δημοσίευση της στα social media της αποχαιρέτησε τον Οικονόμου, στέλνοντας τα συλλυπητήρια της στην οικογένεια και τους οικείους του αδικοχαμένου.

Αναλυτικά η ανάρτηση της UEFA:

«Εκ μέρους της ευρωπαϊκής ποδοσφαιρικής κοινότητας, θρηνούμε βαθύτατα για τον θάνατο του πρώην διεθνούς της Ελλάδας, Μάριου Οικονόμου, σε ηλικία 33 ετών.

Ο Οικονόμου αγωνίστηκε σε έξι αγώνες με την Εθνική Ελλάδας και είχε μια λαμπρή καριέρα στην Ιταλία με συλλόγους όπως η Μπολόνια, η Κάλιαρι, η Μπάρι, η SPAL και η Σαμπντόρια. Επίσης, συμμετείχε τόσο στο UEFA Champions League όσο και στο UEFA Europa League.

Οι σκέψεις και τα ειλικρινή συλλυπητήριά μας πηγαίνουν στην οικογένειά του, στους φίλους του, στους συμπαίκτες του και σε όλους όσοι τον γνώριζαν“, αναφέρει το μήνυμα της UEFA».

