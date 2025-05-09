Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε πως το Κίεβο είναι έτοιμο να συμμετάσχει σε «οποιοδήποτε σχήμα» διαπραγματεύσεων με τη Μόσχα για τον τερματισμό του πολέμου που ξέσπασε μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής τον Φεβρουάριο του 2022.

Ukraine is ready for a full ceasefire starting right now, from this very moment — a 30-day silence. But it must be real. No missile or drone strikes, no hundreds of assaults on the front. The Russians must respond appropriately – by supporting the ceasefire. They must prove their… pic.twitter.com/zRX5o7qzff May 8, 2025

Μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε χθες Πέμπτη με τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο Ζελένσκι αναφέρει σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα πως συζήτησαν «την ανάγκη να συνεχιστούν οι προσπάθειες για την επίτευξη ειρήνης».

Αφού ενημέρωσε τον αμερικανό ομόλογό του για την κατάσταση στα μέτωπα των μαχών, ο Ζελένσκι τον διαβεβαίωσε πως «η Ουκρανία είναι έτοιμη για 30ήμερη κατάπαυση του πυρός, ακόμη και από σήμερα».

Όπως αναφέρει ο Ζελένσκι, η Ουκρανία είναι διατεθειμένη να συμμετάσχει σε οποιοδήποτε σχήμα διαπραγματεύσεων, «αλλά για να συμβεί αυτό, η Ρωσία πρέπει να δείξει πως είναι σοβαρή» όσον αφορά την εκπεφρασμένη πρόθεσή της για τερματισμό του πολέμου, «αρχίζοντας με μια πλήρη και άνευ όρων εκεχειρία».

«Ο πρόεδρος Τραμπ επιβεβαίωσε πως θέλει να τελειώσει αυτός ο πόλεμος, είναι έτοιμος να βοηθήσει και συμμερίζεται την ανάγκη για κατάπαυση του πυρός», συμπλήρωσε ο Ζελένσκι.

Χαιρέτισε την «ιστορική» συμφωνία με τις ΗΠΑ για την εκμετάλλευση των φυσικών πόρων της Ουκρανίας, υποστηρίζοντας πως δημιουργεί πολλές ευκαιρίες για συνεργασία, χωρίς όμως να υπεισέλθει σε περαιτέρω λεπτομέρειες.

