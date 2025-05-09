Οι Ευρωπαίοι ολοκληρώνουν πρόταση εκεχειρίας 30 ημερών Ουκρανίας και Ρωσίας,

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι τους ολοκληρώνουν μια πρόταση για εκεχειρία 30 ημερών στην Ουκρανία η οποία αν απορριφθεί, θα τους οδηγήσει στην από κοινού επιβολή νέων κυρώσεων στην Ρωσία, δήλωσε γαλλική διπλωματική πηγή σήμερα.

Η πηγή ανάφερε ότι η πρόταση δεν έχει λάβει ακόμη το πράσινο φως και θα αποτελέσει αντικείμενο επεξεργασίας κατά την διάρκεια του Σαββατοκύριακου στην σύνοδο κορυφής που θα πραγματοποιηθεί στην Ουκρανία.

«Δεν έχουμε ολοκληρώσει πλήρως το σχέδιο, αλλά ελπίζουμε ότι βρισκόμαστε σε μια στιγμή σύγκλισης», δήλωσε η διπλωματική πηγή, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας.

«Αυτό που θα μπορούσε να συμβεί τις επόμενες ώρες και ημέρες, είναι ότι θα μπορούσε να υπάρξει ανακοίνωση κατάπαυσης του πυρός είτε 30 ημερών είτε τμηματικά, κάτι που ακόμη συζητείται».

Η πηγή ανέφερε ότι γίνονται ακόμη συζητήσεις σχετικά με το αν θα ανακοινωθεί μονομερής κατάπαυση του πυρός ή αν θα δοθεί σύντομος χρόνος αντίδρασης στη Ρωσία, όπως και ότι αν αρνηθεί, τότε θα επιβληθούν νέες αμερικανικές και ευρωπαϊκές κυρώσεις στη Μόσχα.

Οι δύο πλευρές συντονίζονται σχετικά με τα πακέτα κυρώσεων.

Ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό, ο οποίος βρέθηκε στην Ουάσινγκτον την περασμένη εβδομάδα για να συναντηθεί με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, θα ακολουθήσει τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν στο Κίεβο το Σάββατο, όπου θα υπάρξει υβριδική συνάντηση των στενότερων συμμάχων της Ουκρανίας και συζητήσεις σχετικά με την αμερικανοευρωπαϊκή πρόταση.

Η πηγή δήλωσε ότι οι πολιτικές και τεχνικές συνομιλίες μεταξύ της Ευρώπης και των ΗΠΑ έχουν ενταθεί από την περασμένη εβδομάδα. Ο Τραμπ και ο Μακρόν μίλησαν την Πέμπτη για να συζητήσουν την πρόταση κατάπαυσης του πυρός.

«Αισθανθήκαμε στις συζητήσεις με τους Αμερικανούς έναν ορισμένο εκνευρισμό απέναντι στη ρωσική στάση, την έλλειψη αντιδραστικότητας και σοβαρότητας στις απαντήσεις της σε ό,τι είχε προταθεί προηγουμένως», δήλωσε η πηγή. «Η απόφαση έχει πρακτικά ληφθεί».

Στο μεταξύ, όπως γράφει η ρωσική υπηρεσία του BBC, ο νέος καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου στις Βρυξέλλες, ότι συμφωνία είναι πιθανό να υπάρξει στις επόμενες δύο ημέρες.

Σύμφωνα με τον ίδιο, δεδομένης της τριήμερης κατάπαυσης του πυρός που ανακοίνωσε η Ρωσία, υπάρχει «μεγάλη πιθανότητα», να παραταθεί για 30 μέρες, και μετά από αυτό «μπορούν να αρχίσουν συνομιλίες για την ειρηνευτική συμφωνία».

Ο Μερτς εξέφρασε την ελπίδα ότι οι όροι θα γίνουν αποδεκτοί από τη ρωσική πλευρά. «Η μπάλα βρίσκεται πλήρως στην πλευρά της Μόσχας» δήλωσε ο Γερμανός καγκελάριος.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε την Πέμπτη να υπάρξει 30ήμερη κατάπαυση του πυρός χωρίς όρους μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας, προειδοποιώντας ότι η Ουάσινγκτον και οι εταίροι της θα επιβάλουν περαιτέρω κυρώσεις εάν η κατάπαυση του πυρός δεν τηρηθεί.

Η Ουκρανία έχει εκφράσει την ετοιμότητά της να αποδεχθεί την πρόταση των ΗΠΑ. Η Ρωσία έχει κηρύξει μονομερώς τριήμερη κατάπαυση του πυρός από τις 8 έως τις 10 Μαΐου , η οποία συμπίπτει με τη 80ή επέτειο από το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

