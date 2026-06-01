Η Γαλλία απαγόρευσε την παρουσίαση επιθετικών ισραηλινών όπλων στη φετινή έκθεση Eurosatory, που θα φιλοξενηθεί κοντά στο Παρίσι, ανέφεραν σήμερα οι διοργανωτές.

Με απόφαση της γαλλικής κυβέρνησης «επιτρέπονται μόνο οι Ισραηλινοί εκθέτες που θα παρουσιάσουν συστήματα αντιβαλλιστικής και αντιαεροπορικής άμυνας» ανέφερε ο πρόεδρος της COGES Events, Σαρλ Μποντουέν, όταν ρωτήθηκε για το θέμα, με αφορμή μια ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας του Ισραήλ που διαμαρτυρήθηκε για τους περιορισμούς αυτούς.

Η Eurosatory είναι η μεγαλύτερη διεθνής έκθεση στον κόσμο για την αμυντική βιομηχανία και την ασφάλεια και πραγματοποιείται κάθε δύο χρόνια στη γαλλική πρωτεύουσα.

Νωρίτερα, το υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ ανέφερε ότι η Γαλλία απαγόρευσε στους Ισραηλινούς κυβερνητικούς αξιωματούχους να παραστούν στην έκθεση. Απαγόρευσε επίσης την παρουσίαση επιθετικών συστημάτων και θα επιτρέψει στις ισραηλινές αμυντικές βιομηχανίες να επιδείξουν μόνο «προϊόντα αντιαεροπορικής άμυνας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

