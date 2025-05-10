Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έστειλε χθες Παρασκευή νέο μήνυμα προς τους ηγέτες της Ρωσίας και της Ουκρανίας να βάλουν τέλος σε αυτόν τον πόλεμο, καθώς πιέζει για την επίτευξη 30ήμερης εκεχειρίας.

Ενόψει της περιοδείας που ξεκινά τη Δευτέρα σε Σαουδική Αραβία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και Κατάρ, ο Τραμπ ρωτήθηκε ποιο είναι το μήνυμα που θέλει να στείλει στον ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν με αφορμή την προειδοποίηση της αμερικανικής πρεσβείας στο Κίεβο για «ενδεχομένως σημαντικά» αεροπορικά πλήγματα τις επόμενες ημέρες.

«Έχω ένα μήνυμα και για τις δύο πλευρές: Βάλτε τέλος σε αυτόν τον πόλεμο», ανέφερε ο Τραμπ απευθυνόμενος σε Πούτιν και Ζελένσκι. «Σταματήστε αυτόν τον ηλίθιο πόλεμο! Αυτό είναι το μήνυμά μου και στους δύο», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου.

Η αμερικανική πρεσβεία στο Κίεβο προειδοποίησε μέσω ανάρτησης στον ιστότοπό της ότι έλαβε πληροφορίες για ενδεχόμενα αεροπορικά πλήγματα που μπορεί να συμβούν ανά πάσα στιγμή τις επόμενες ημέρες. «Η πρεσβεία, όπως πάντα, συνιστά στους αμερικανούς πολίτες να είναι έτοιμοι να αναζητήσουν αμέσως ασφαλές καταφύγιο σε περίπτωση που σημάνει συναγερμός» για αεροπορικά πλήγματα, αναφέρει το προειδοποιητικό μήνυμα.

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε πως ο Τραμπ είχε την Πέμπτη «πολύ καλή και παραγωγική» τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ζελένσκι, και ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ ευελπιστεί πως η Ουκρανία και η Ρωσία θα συμφωνήσουν την επόμενη εβδομάδα στην προτεινόμενη 30ήμερη εκεχειρία.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ είπε σε δημοσιογράφους χθες Παρασκευή ότι δεν θα γίνει συνάντηση Τραμπ-Πούτιν την ερχόμενη εβδομάδα στη Μέση Ανατολή.

Στο Κίεβο, ο προσωπάρχης του ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Αντρίι Γερμάκ, δήλωσε πως είχε τηλεφωνική επικοινωνία την Παρασκευή με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο και άλλους αξιωματούχους σχετικά με το προτεινόμενο σχέδιο για κατάπαυση του πυρός, στο πλαίσιο των προσπαθειών με στόχο την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας. «Στο επίκεντρο ήταν το ζήτημα της εκεχειρίας και οι προοπτικές μιας ειρηνικής διευθέτησης», έγραψε ο Γερμάκ σε ανάρτησή του στο Telegram, συμπληρώνοντας πως στις συνομιλίες συμμετείχαν οι ειδικοί απεσταλμένοι των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και Κιθ Κέλογκ, καθώς και ο ουκρανός υπουργός Άμυνας Ρουστέμ Ουμέροφ.

