Συμβούλιο της Ευρώπης: Η ελευθερία της έκφρασης «βρίσκεται σε κίνδυνο» στην Τουρκία

«Η ελευθερία της έκφρασης βρίσκεται σε κίνδυνο στην Τουρκία», ανακοίνωσε σήμερα το Συμβούλιο της Ευρώπης, το οποίο εξέφρασε ιδιαίτερα την ανησυχία του για τον κίνδυνο αυτολογοκρισίας των δημοσιογράφων έναντι της εξουσίας του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Δημοσιογράφοι, υπερασπιστές των δικαιωμάτων του ανθρώπου και η κοινωνία των πολιτών δραστηριοποιούνται «μέσα σε ένα εξαιρετικά εχθρικό περιβάλλον, που σηματοδοτείται από συστηματικές πιέσεις και δικαστικές διώξεις», γράφει η επίτροπος του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα ανθρώπινα δικαιώματα Ντούνια Μιγιάτοβιτς, σε ένα μνημόνιο για την ελευθερία της έκφρασης και των μέσων ενημέρωσης.

Η Τουρκία είναι μία από τις 46 χώρες μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, κύριου οργάνου για την υπεράσπιση των ανθρώπινων δικαιωμάτων στην ευρωπαϊκή ήπειρο.

Η επιδείνωση της ελευθερίας της έκφρασης έχει φθάσει σε «πολύ ανησυχητικά επίπεδα και χαρακτηρίζεται από πολυάριθμες κατάφωρες παραβιάσεις» θεμελιωδών ελευθεριών, καταγγέλλει η Μιγιάτοβιτς.

«Οι βλάβες που προκαλούνται στην ελευθερία των μέσων ενημέρωσης και στην ελευθερία της έκφρασης αφήνουν όλο και πιο βαθιά ίχνη, οδηγώντας στην αυτολογοκρισία των δημοσιογράφων και των ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης», προσθέτει η επίτροπος.

Η Μιγιάτοβιτς, η θητεία της οποίας ολοκληρώνεται την 1η Απριλίου, διαπιστώνει «μια συνεχή και συντονισμένη πίεση» που έχει στόχο «να φιμώσει τις επικριτικές φωνές» των δημοσιογράφων, όπως και των δικηγόρων.

Αυτή η βόσνια αξιωματούχος του Συμβουλίου της Ευρώπης εκφράζει τη λύπη της για τα εμπόδια στην ελευθερία του συνέρχεσθαι, επικαλούμενη «μια βάναυση αστυνομική καταπίεση», «μαζικές συλλήψεις» και ποινικές διώξεις σε βάρος ειρηνικών διαδηλωτών.

Η ίδια εκφράζει ιδιαίτερα τη λύπη της για τις απαγορεύσεις διαδηλώσεων γυναικών, των υπερασπιστών της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ ή του περιβάλλοντος.

«Είναι ιδιαίτερα λυπηρό το ότι η πορεία που οργανώνεται στην Κωνσταντινούπολη με την ευκαιρία τις Διεθνούς Ημέρας της Γυναίκας είναι απαγορευμένη εδώ και οκτώ χρόνια», καταγγέλλει καθώς πλησιάζει η 8η Μαρτίου.

Η Μιγιάτοβιτς βλέπει έναν «υπαρξιακό κίνδυνο για το κράτος δικαίου» λόγω της έλλειψης ανεξαρτησίας του δικαστικού συστήματος.

Καλεί την Άγκυρα να απελευθερώσει τους κρατούμενους γνώμης, να αναθεωρήσει τους περιοριστικούς νόμους της και να εφαρμόσει τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Η Τουρκία διατηρεί τεταμένες σχέσεις με το Συμβούλιο της Ευρώπης. Τον περασμένο Οκτώβριο, ο οργανισμός απένειμε το βραβείο Βάτσλαβ Χάβελ στο φυλακισμένο τούρκο μαικήνα Οσμάν Καβαλά, μαύρο πρόβατο του προέδρου Ερντογάν.

Η άρνηση της Άγκυρας να τον απελευθερώσει έχει επιφέρει σε βάρος της μια διαδικασία επί παραβάσει που θα μπορούσε να οδηγήσει μέχρι στην αποβολή της από το Συμβούλιο της Ευρώπης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

