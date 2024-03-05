Eπιστολή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ηνωμένες Πολιτείες, μέσω της οποίας ζητά να δουν τη δικαστική του υπόθεση και να λάβουν μέτρα, απευθύνει ο Φρέντι Μπελέρης. «Απευθύνομαι σε εσάς με σεβασμό, ως ο εκλεγμένος Δήμαρχος του Δήμου Χειμάρρας, γιατί είμαι βέβαιος ότι ο φάκελος και η υπόθεσή μου δείχνουν ότι δεν είναι αυτή η δικαιοσύνη που θέλετε για εμάς, η δικαιοσύνη που μας αξίζει να έχουμε», αναφέρεται μεταξύ άλλων στην επιστολή που υπογράφει ο Φρέντι Μπελέρης «ως Αλβανός και Ευρωπαίος πολίτης που κατέχει την ελληνική ιθαγένεια» Καταγγέλει πλαστογράφηση εγγράφων, ψευδομαρτυρία, παράνομες αστυνομικές ενέργειες και παραβίαση του Συντάγματος και τονίζει ότι η Δικαιοσύνη καταστρατηγείται για τα πολιτικά συμφέροντα ενός ανθρώπου, ο οποίος θυσιάζει τις ιερές αρχές της Δημοκρατίας και των Ελεύθερων Εκλογών, αναφερόμενος στον Αλβανό πρωθυπουργό Έντι Ράμα.

Ολόκληρη η Επιστολή

Εξοχότατε Πρέσβη της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Αλβανία, κ. Silvio Gonzato,

Εξοχότατε Επιτετραμένε Πρέσβη των ΗΠΑ στην Αλβανία, κ. David Wisner,

Απευθύνομαι σε εσάς ως ο εκλεγμένος Δήμαρχος του Δήμου Χειμάρρας, Διονύσιος Φρέντης Μπελέρης. Δυστυχώς, δεν μου επιτρέπεται ακόμη να αναλάβω τη θέση για την οποία εξελέγην στις τοπικές εκλογές της 14ης Μαΐου 2023, καθώς βρίσκομαι υπό κράτηση από τις 12 Μαΐου 2023. Τις τελευταίες ημέρες, παρά τα πολλά εμπόδια που θέτουν οι υπάλληλοι του νέου δικαστηρίου, SPAK, το οποίο έχετε στηρίξει, τέθηκαν στη διάθεσή μου στοιχεία που αποδεικνύουν αυτό που λέω από την ημέρα της σύλληψής μου, ότι, δηλαδή, υπήρξα θύμα παράνομων αστυνομικών ενεργειών, υποκινούμενων από τις δημόσιες προσβλητικές και υβριστικές επιθέσεις του Πρωθυπουργού προς το πρόσωπό μου.

Εξοχότατοι κύριοι Πρέσβεις,

Πήρα το θάρρος να απευθυνθώ σε εσάς, ως Αλβανός και Ευρωπαίος πολίτης, καθώς κατέχω και την ελληνική ιθαγένεια, γιατί δεν πιστεύω ότι αυτή είναι η δικαιοσύνη που θέλατε για την Αλβανία, δεν μπορεί να είναι αυτή η δικαιοσύνη στην οποία επενδύσατε! Βρίσκομαι στη φυλακή επειδή η αστυνομία παρακολουθούσε εμένα και όλο το πολιτικό μου επιτελείο για 5 ημέρες, 24 ώρες το 24ωρο, και καθώς δεν διαπίστωσε καμία παρανομία, επιστράτευσε έναν ψευδομάρτυρα που δήλωσε ότι του πρότεινα να αγοράσει ψήφους για λογαριασμό μου. Βρίσκομαι στη φυλακή επειδή η αστυνομία και η εισαγγελία του Αυλώνα πλαστογράφησαν έγγραφα που τοποθετούν τον ψευδομάρτυρα σε δύο μέρη ταυτόχρονα, τουλάχιστον τρεις φορές, προκειμένου να δικαιολογήσουν τη σύλληψή μου.

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι υπάρχουν υποκλοπές εις βάρος μου, αλλά η δίκη ολοκληρώθηκε χωρίς να ακουστούν αυτές οι υποκλοπές. Αφού με συνέλαβαν, προσπάθησαν να αλλάξουν τα έγγραφα και να βάλουν πλαστά έγγραφα στο φάκελο για παράνομες υποκλοπές. Έχω ζητήσει επανειλημμένως από το SPAK να διεξάγει έρευνα για τον φάκελο που κατασκευάστηκε από αξιωματούχους της αστυνομίας και της δικαιοσύνης στον Αυλώνα, οι οποίοι, εξαιτίας του ζήλου να υπηρετήσουν τον πρωθυπουργό, παραβίασαν το Σύνταγμα, παραβίασαν τις βασικές αρχές της δημοκρατίας και των ελεύθερων εκλογών.

Βρίσκομαι στη φυλακή επειδή ήμουν εκπρόσωπος της αντιπολίτευσης, που αντιτάχθηκε ανοιχτά στον Πρωθυπουργό. Δεν πιστεύω ότι στις χώρες τις οποίες εκπροσωπείτε, η αντιπολίτευση παρακολουθείται από την αστυνομία μόνο και μόνο επειδή δεν είναι αρεστή στον Πρωθυπουργό. Δεν πιστεύω ότι έχετε επενδύσει σε μια δικαιοσύνη που υπηρετεί την πολιτική εξουσία και συγκαλύπτει τις πλαστογραφίες των λειτουργών της δικαιοσύνης. Απευθύνομαι σε εσάς με σεβασμό, γιατί είμαι βέβαιος ότι ο φάκελος και η υπόθεσή μου δείχνουν ότι δεν είναι αυτή η δικαιοσύνη που θέλετε για εμάς, η δικαιοσύνη που μας αξίζει να έχουμε. Αυτή δεν μπορεί να είναι η δικαιοσύνη μιας χώρας που φιλοδοξεί να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απευθύνομαι σε εσάς με αυτή τη Δημόσια Επιστολή, με την ελπίδα να επιστήσω την προσοχή σας σε αυτή τη δικαιοσύνη που είναι δικό σας δημιούργημα και καταστρατηγείται για τα πολιτικά συμφέροντα ενός ανθρώπου, ο οποίος προκειμένου να διατηρήσει την εξουσία, θυσιάζει τις ιερές αρχές της Δημοκρατίας και των Ελεύθερων Εκλογών.

Με εκτίμηση,

Ο Εκλεγμένος Δήμαρχος του Δήμου Χειμάρρας

Διονύσιος Φρέντης Μπελέρης

