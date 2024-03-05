Μία ακροαριστερή γερμανική οργάνωση ανέλαβε την ευθύνη για το σαμποτάζ ηλεκτρικής εγκατάστασης που ανάγκασε την αμερικανική αυτοκινητοβιομηχανία Tesla να διακόψει την παραγωγή στο εργοστάσιο του Βερολίνου, σύμφωνα με μήνυμα που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα Indymedia.

«Με την πράξη σαμποτάζ, θέσαμε ως στόχο να προκαλέσουμε το μεγαλύτερο δυνατό μπλακ άουτ στο γιγα-εργοστάσιο» της Tesla, γράφει η οργάνωση Vulkan Gruppe (Ομάδα του Ηφαιστείου).

«Κάναμε σαμποτάζ στην Tesla», αναφέρεται στην προκήρυξη που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα kontrapolis.info, στην οποία η επίθεση περιγράφεται ως δώρο για την 8η Μαρτίου, την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας.

«Την παραμονή της 8ης Μαρτίου ανάψαμε ένα φάρο ενάντια στο κεφάλαιο, την πατριαρχία, την αποικιοκρατία και την Tesla. Αντιμετωπίζουμε τον συνεχιζόμενο βιασμό της γης με σαμποτάζ. Η ιδεολογία της απεριόριστης οικονομικής ανάπτυξης και η πίστη στην πρόοδο που βασίζεται στην καταστροφή έχουν φτάσει στο τέλος τους».



«Η Tesla αναλώνει γη, πόρους, ανθρώπους, εργάτες και, σε αντάλλαγμα, φτύνει 6.000 SUV, φονικά αυτοκίνητα και φορτηγά τέρατα κάθε βδομάδα».

Η γερμανική αστυνομία ανακοίνωσε ότι είναι σε γνώση της επιστολής που φέρει την υπογραφή Agua De Pau, από το όνομα ηφαιστείου των Αζορών, και ελέγχει την αυθεντικότητά της.

Πηγή: ΑΜΠΕ - skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.