Φασιστικοί χαιρετισμοί από οπαδούς της Λάτσιο στην αγαπημένη μπυραρία του Χίτλερ στο Μόναχο - Βίντεο

Η συνάντηση των οπαδών της Λάτσιο την παραμονή του αποψινού αγώνα με την Μπάγερν Μονάχου,περιελάμβανε φασιστικούς, «ρωμαϊκούς» χαιρετισμούς και συνθήματα για τον Ντούτσε

λατσιο

Την αγαπημένη μπυραρία του Αδόλφου Χίτλερ στο Μόναχο Hofbräuhaus - όπου πραγματοποιήθηκε μια από τις πρώτες συγκεντρώσεις του ναζί δικτάτορα - επέλεξαν χθες περίπου 100  οπαδοί της Λάτσιο, προκειμένου να εκφράσουν την υποστήριξή τους στο φασισμό.

Σύμφωνα μάλιστα με την ιταλική εφημερίδα Gazzetta dello Sport- η συνάντηση των οπαδών της Λάτσιο την παραμονή του αποψινού (5/3) αγώνα-ρεβάνς  του Champions League με την Μπάγερν Μονάχου,  περιελάμβανς φασιστικούς, «ρωμαϊκούς» χαιρετισμούς και συνθήματα για τον Ντούτσε (Μουσολίνι). 

 Η Hofbräuhaus δεν είναι μία συνηθισμένη μπυραρία, αφού πρόκειται για το μέρος που επέλεξε ο Χίτλερ το 1920 για να ξεκινήσει το πρόγραμμα του Εθνικοσοσιαλιστικού Γερμανικού Εργατικού Κόμματος.

Ήταν εκεί που ο δικτάτορας ανακοίνωσε τα 25 σημεία του προγράμματός του, ξεκινώντας ουσιαστικά μια εποχή βίας και τρόμου που κορυφώθηκε με τον  2ο Παγκόσμιο Πόλεμο.

