Την αγαπημένη μπυραρία του Αδόλφου Χίτλερ στο Μόναχο Hofbräuhaus - όπου πραγματοποιήθηκε μια από τις πρώτες συγκεντρώσεις του ναζί δικτάτορα - επέλεξαν χθες περίπου 100 οπαδοί της Λάτσιο, προκειμένου να εκφράσουν την υποστήριξή τους στο φασισμό.

"Duce, duce, duce". I cori fascisti dei tifosi della Lazio nella storica birreria di Monaco cara a Hitler https://t.co/GrFyM3LhMG pic.twitter.com/WyCRZ4SLIb March 5, 2024

Σύμφωνα μάλιστα με την ιταλική εφημερίδα Gazzetta dello Sport- η συνάντηση των οπαδών της Λάτσιο την παραμονή του αποψινού (5/3) αγώνα-ρεβάνς του Champions League με την Μπάγερν Μονάχου, περιελάμβανς φασιστικούς, «ρωμαϊκούς» χαιρετισμούς και συνθήματα για τον Ντούτσε (Μουσολίνι).

Η Hofbräuhaus δεν είναι μία συνηθισμένη μπυραρία, αφού πρόκειται για το μέρος που επέλεξε ο Χίτλερ το 1920 για να ξεκινήσει το πρόγραμμα του Εθνικοσοσιαλιστικού Γερμανικού Εργατικού Κόμματος.

Ήταν εκεί που ο δικτάτορας ανακοίνωσε τα 25 σημεία του προγράμματός του, ξεκινώντας ουσιαστικά μια εποχή βίας και τρόμου που κορυφώθηκε με τον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

