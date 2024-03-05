Ερντογάν: Η Τουρκία δεν είναι χώρα που αποτελείται μόνο από τα σύνορά της

Σε καλό κλίμα έγινε το χθεσινό τηλεφώνημα του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στον Κυριάκο Μητσοτάκη για τα «χρόνια πολλά».

Ο Τούρκος πρόεδρος ευχήθηκε στον Έλληνα πρωθυπουργό για τα γενέθλιά του, δείχνοντας με τη σειρά του ότι και οι δύο ηγέτες θέλουν να οδηγήσουν τις χώρες σε ήρεμα νερά, εν όψει και της επίσκεψης Μητσοτάκη στην Άγκυρα μετά το Πάσχα.

Τηλεοπτικό δίκτυο A HABER: «Πρέπει να σας πούμε πως μας ήρθε μια ενημέρωση ο πρόεδρος Ερντογάν πραγματοποίησε μια τηλεφωνική συνομιλία με τον πρωθυπουργό της Ελλάδας Μητσοτάκη και ο λόγος αυτής της επαφής είναι τα σημερινά γενέθλια του Μητσοτάκη. Τα γενέθλια του Ερντογάν ήταν στις 26 Φεβρουαρίου, τότε ο Έλληνας πρωθυπουργός είχε καλέσει στο τηλέφωνο τον πρόεδρο Ερντογάν. Τώρα είχαμε μια παρόμοια τηλεφωνική επικοινωνία».

Ερντογάν: Η Τουρκία δεν είναι μόνο τα σύνορά της

Ο Τούρκος πρόεδριος Ρετζέπ Ταγίπ Eρντογάν δήλωσε: «Η Τουρκία δεν είναι μια χώρα που αποτελείται μόνο από τα σύνορά της. Η χώρα μας είναι η καρδιά μιας μεγαλύτερης γεωγραφίας από το Αιγαίο μέχρι και την Ασία. Δεν θα γυρίσουμε την πλάτη μας σε αυτή την κληρονομιά».

Αναλυτικά ο Ερντογάν δήλωσε: «H Toυρκία δεν είναι μια χώρα που αποτελείται μόνο από τα σύνορά της. Η Τουρκία είναι η καρδιά μιας μεγαλύτερης γεωγραφίας, από τα Βαλκάνια μέχρι και την Κεντρική Ασία, απο την Μαύρη Θάλασσα μέχρι και την βόρεια Αφρική, από το Αιγαίο μέχρι και τη νότια Ασία. Αυτή η καρδιά μας δίνει δύναμη και δίνει ελπίδες σε όλα μας τα αδέλφια και φίλους μας για εκείνες τις περιοχές.

Εμείς δεν έχουμε αποικίες, δεν είχαμε ποτέ. Εμείς δεν έχουμε έσοδα που έρχονται δίχως αντίκρισμα. Δεν είχαμε ποτέ. Δεν έχουμε τέτοιο οικονομικό σύστημα. Δεν είχαμε ποτέ. Όμως έχουμε κρατική εμπειρεία χιλιάδων ετών, έχουμε εθνική νοσταλγία που θαυμάζει όλος ο κόσμος κι έχουμε προτέρημα να εργαζόμαστε σκληρά.

Θα γυρίσουμε την πλάτη μας σε αυτή την τρομερή κληρονομιά, επειδή έχουμε 3-4 ζητήματα που χρειάζονται επίλυση; θα εγκαταλείψουμε αυτά που διαθέτουμε επειδή πρέπει να κάνουμε υπομονή 1-2 χρόνια; Επειδή πρέπει να εργασούμε περισσότερο, θα γονατίσουμε μπροστά στους ιμπεριαλιστές και στα όργανα τους. Όχι, ποτέ!».

Ερντογάν: «Η Τουρκία πραγματοποίησε εξαγωγές 770 μη επανδρωμένων αεροσκαφών σε 50 χώρες»

Η αμυντική βιομηχανία της Τουρκίας χρηματοδότης των εξοπλιστικών προγραμμάτων της Τουρκίας

Ερντογάν: «Mε τα οπλισμένα μη επανδρωμένα αεροσκάφη ΤΒ-2, Αkinci Αnka, Aksungur σε επίπεδο τεχνολογίας είμαστε στις πρώτες 3 χώρες του κόσμου. Είμαστε στην κορυφή των εξαγωγών. Μέχρι σήμερα με 50 χώρες υπογράψαμε συμβόλαια για την πώληση 770 οπλισμένων μη επαδνδρωμένων αεροσκαφών.

Η αμυντική μας βιομηχανία σε 40 χώρες απο όλες τις ηπείρους πραγματοποιεί εξαγωγές 4500 τροχοφόρων οχημάτων 4X4, 6X6, 8X8 . Οι εξαγωγές μας πέρυσι για τα οχήματα ξεπέρασε τα 500 εκατομμύρια δολάρια.

Οι εταιρείες μας έκαναν ένα ισχυρό βήμα με συμβόλαια πώλησης 6 κορβετών σε δυο χώρες. επίσης τα πλοία που ναυπηγούμε όπως τα αποβατικά αρμάτων μάχης, τα αμφίβια αποβατικά,τα περιπολικά, τα πλοία άμεσης επέμβασης και τα πλοία υποστήριξης, σε 10 χώρες πουλήσαμε 140 πλοία.

Απειλές Αμερικανών για κυρώσεις προς τις τουρκικές εταιρείες και τράπεζες, αν συνεχίσουν να έχουν συναλλαγές με ρωσικές εταιρείες

Πρακτορείο Ανατολή: Στις ΗΠΑ ο αρχηγός των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών (ΜΙΤ)

Θα συναντηθεί με τον διοικητή της CIA, θα έχει συναντήσεις στον λευκό Οίκο, στο Κογκρέσο και το Στέιτ Ντιπάρτμεντ

Την επόμενη εβδομάδα ο Φιντάν θα ταξιδέψει στις ΗΠΑ για να συναντηθεί με τον Μπλίνκεν.

Πηγή: skai.gr

