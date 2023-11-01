Η Τζόρτζια Μελόνι έπεσε θύμα τηλεφωνικής φάρσας

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι έπεσε θύμα τηλεφωνικής φάρσας, όπως αποκάλυψε το ίδιο το γραφείο Τύπου της ιταλικής κυβέρνησης.

Πιο αναλυτικά, φαρσέρ ήρθε σε επικοινωνία με τον διπλωματικό σύμβουλο της Ιταλίδας πρωθυπουργού, παρουσιάσθηκε ως πρόεδρος επιτροπής της Αφρικανικής Ένωσης και ζήτησε να συνομιλήσει τηλεφωνικά μαζί της.

Η φάρσα στήθηκε στις 18 του περασμένου Σεπτεμβρίου από Ρώσους κωμικούς ηθοποιούς, όπως γράφει ο ιταλικός Τύπος. Ο ηθοποιός που υποδύθηκε τον Αφρικανό ηγέτη φέρεται να ζήτησε την γνώμη της Μελόνι σχετικά με την ουκρανική αντεπίθεση.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός, κατά την διάρκεια του τηλεφωνήματος, αναφέρθηκε στην ανάγκη στήριξης της Ουκρανίας και στην καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης.

Ο διπλωματικός σύμβουλος της Μελόνι εξέφρασε την λύπη του για το συμβάν, ενώ μέλη του κόμματός της, Αδέλφια της Ιταλίας, σχολίασαν ότι "πρόκειται μόνο για απελπισμένη ρωσική προπαγάνδα".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

