Κέντρα μεταναστών στην Αλβανία υπό τη διαχείριση της Ιταλίας συμφώνησαν Μελόνι και Ράμα

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι συναντήθηκε σήμερα το απόγευμα στη Ρώμη με τον Αλβανό ομόλογό της, Έντι Ράμα, με τον οποίο υπέγραψε πρωτόκολλο για την ενίσχυση της συνεργασίας σε θέματα μετανάστευσης.

Πιο αναλυτικά, μετά το τέλος της συνάντησης, η Ιταλίδα πρωθυπουργός δήλωσε:

«Πρόκειται να δημιουργηθούν σε αλβανικό έδαφος δυο κέντρα για την διαχείριση των παράτυπων μεταναστών, με έξοδα της Ιταλίας. Η συνολική τους χωρητικότητα θα είναι τριών χιλιάδων ανθρώπων, για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την εξέταση αιτημάτων ασύλου και για ενδεχόμενη απέλαση. Η πρωτοβουλία δεν αφορά γυναίκες που κυοφορούν, ανήλικα και άλλες προστατευόμενες κατηγορίες».

Η Μελόνι πρόσθεσε ότι «την φύλαξη των κέντρων θα αναλάβει η αλβανική αστυνομία, ενώ στο εσωτερικό τους θα ισχύει η ιταλική νομοθεσία» και ότι «αναμένεται να αρχίσουν να λειτουργούν την άνοιξη του 2024».

«Είμαι ικανοποιημένη, πρόκειται για συμφωνία ευρωπαϊκής πνοής η οποία αποδεικνύει ότι μπορεί να υπάρξει συνεργασία τριακοσίων εξήντα μοιρών, σε ότι αφορά την διαχείριση των μεταναστευτικών ροών», υπογράμμισε.

Ο δε Αλβανός πρωθυπουργός, από την μεριά του υπογράμμισε ότι «υπάρχουν ιδιαίτερα ιστορικά, πολιτισμικά και συγκινησιακά στοιχεία που συνδέουν την χώρα του με την Ιταλία» και ότι «μια τέτοια συμφωνία δεν θα μπορούσε να υπογραφεί με καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα».

«Όταν η Ιταλία καλεί σε στήριξη, η Αλβανία απαντά. Θέλουμε να βοηθήσουμε στην διαχείριση, με λίγο μεγαλύτερη πνοή, της δύσκολης αυτής κατάστασης που αντιμετωπίζει η Ιταλία. Όταν μπαίνεις στην Ιταλία, μπαίνεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και η γεωγραφία, για την Ιταλία, μετατράπηκε σε κατάρα», δήλωσε ο Ράμα.

Τόνισε, τέλος, ότι η ιδέα για την συγκεκριμένη συμφωνία προέκυψε όταν η Τζόρτζια Μελόνι ήταν διακοπές στην Αλβανία (φέτος το καλοκαίρι, σ.σ.) ημέρες κατά τις οποίες οι ειδήσεις για αποβιβάσεις μεταναστών στην Ιταλία, ήταν ασταμάτητες».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

