Έκκληση να γυρίσει η κόρη της στο σπίτι, να επιστρέψουν όλοι οι όμηροι στο σπίτι τους, απευθύνει η Ayelet Levy, μητέρα της 19χρονης Naama Levy, η οποία είναι όμηρος της Χαμάς από την 7η Οκτωβρίου και εμφανίζεται στο βίντεο που έδωσε χθες στη δημοσιότητα το Φόρουμ Ομήρων και Εξαφανισμένων Οικογενειών.

«Η καρδιά μου είναι με την κόρη μου, Naama, σε εκείνες τις φρικιαστικές στιγμές, την τρομακτική ημέρα της 7ης Οκτωβρίου. Αυτή είναι μόνο εκείνη η μέρα. Από τότε είναι εκεί για 229 ημέρες. Βλέπουμε σε αυτό το βίντεο μόνο ένα μέρος από τα φρικτά πράγματα που συμβαίνουν στο καταφύγιο. Είναι τρομοκρατημένη και πληγωμένη, ο φόβος στα μάτια της, και λέει ότι μπορεί, εκλιπαρεί για τη ζωή της.

Η κορυφαία προτεραιότητα είναι να έρθει στο σπίτι, να έρθουν όλοι στο σπίτι τώρα» λέει η μητέρα.

Το βίντεο, που τραβήχτηκε από τις κάμερες σώματος των ενόπλων της Χαμάς, έχει διάρκεια 3:10 λεπτά και έχει υποστεί επεξεργασία ώστε να αφαιρεθούν πολύ σκληρά πλάνα. Το φόρουμ δήλωσε ότι η απόφαση για τη δημοσιοποίηση του βίντεο ελήφθη από τις οικογένειες των πέντε γυναικών στρατιωτών που παραμένουν όμηροι στη Γάζα: Liri Albag, Karina Ariev, Agam Berger, Daniela Gilboa και Naama Levy.

Επτά γυναίκες του ισραηλινού στρατού απήχθησαν ζωντανές από τη βάση. Η Όρι Μεγκεντις διασώθηκε από τις IDF τον Οκτώβριο ενώ η Νόα Μαρτσιάνο σκοτώθηκε από τη Χαμάς στη διάρκεια της ομηρίας της. Το σώμα της ανασύρθηκε από τους IDF τον Νοέμβριο και επέστρεψε για ταφή στο Ισραήλ.

«Κοιτάξτε τους στα μάτια» είπε το Φόρουμ Ομήρων και Οικογενειών.

«Το βίντεο αποτελεί ισχυρό κατηγορητήριο για την εθνική αποτυχία στη διαχείριση των ομήρων τις τελευταίες 229 ημέρες». Το βίντεο δείχνει τη βίαιη και ταπεινωτική μεταχείριση των κοριτσιών την ημέρα της απαγωγής τους και δείχνει τον τεράστιο φόβο, ο οποίος αντανακλάται στα μάτια τους, ανέφερε επίσης το φόρουμ.

