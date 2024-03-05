Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει στόχο να καταφέρει σήμερα πλήγμα νοκ-άουτ στη Νίκι Χέιλι, τη μοναδική εναπομείνασα αντίπαλό του για το προεδρικό χρίσμα του Ρεμπουμπλικανικού Κόμματος κατά τη σημερινή «Σούπερ Τρίτη» (Super Tuesday), μέρα που 15 πολιτείες διεξάγουν προκριματικές εκλογές.

Ο πρώην πρόεδρος, ο οποίος έχει κυριαρχήσει από την αρχή στην κούρσα των Ρεπουμπλικανών παρά τις ποινικές κατηγορίες που αντιμετωπίζει, έχει μέχρι τώρα σαρώσει σε όλες τις αναμετρήσεις για το χρίσμα πλην μιας (την Κυριακή στην πρωτεύουσα Ουάσινγκτον, όπου επικράτησε η Χέιλι).

Ο Τραμπ προηγείται της Χέιλι σε όλες τις πολιτείες που ψηφίζουν σήμερα και για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμες έρευνες της κοινής γνώμης, σύμφωνα με τον ιστότοπο 538 που παρακολουθεί τις δημοσκοπήσεις.

Στην Καλιφόρνια και το Τέξας, που εκλέγουν μαζί περισσότερους από 300 αντιπροσώπους, ο Τραμπ προηγείται κατά μέσο όρο πάνω από 50 ποσοστιαίες μονάδες.

Όμως σύμμαχοι της Χέιλι βλέπουν ένα μικρό παράθυρο ευκαιρίας για να αποσπάσουν τη νίκη σε πολιτείες όπως η Βιρτζίνια, η Μασαχουσέτη και το Βερμόντ, οι οποίες έχουν περισσότερους από τους εύπορους, πανεπιστημιακής εκπαίδευσης ψηφοφόρους που τείνουν να υποστηρίζουν την υποψηφιότητά της.

Αυτές οι τρεις πολιτείες είναι επίσης μεταξύ αυτών στις οποίες διεξάγονται προκριματικές τη Σούπερ Τρίτη και δεν χρειάζεται αυτοί που ψηφίζουν να είναι καταγεγραμμένα μέλη του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος.

Ανεξάρτητοι και μετριοπαθείς ψηφοφόροι είχαν ευνοήσει την Χέιλι αντί του Τραμπ στις πολιτείες που ψήφισαν πρώτες, σύμφωνα με τα έξιτ πολ του οργανισμού Edison Research.

Μια άλλη αναμέτρηση, που θα μπορούσε ενδεχομένως να αποβεί υπέρ της Χέιλι, είναι αυτή της Γιούτα, οι μορμόνοι της οποίας είναι μάλλον ψυχροί έναντι του Τραμπ.

Αδιαμφισβήτο φαβορί ο Τραμπ

Μολονότι ο Τραμπ δεν μπορεί να κερδίσει σήμερα αρκετούς αντιπροσώπους ώστε να κηρυχθεί επισήμως νικητής στην κούρσα για το χρίσμα, αν κυριαρχήσει και πάλι στις σημερινές αναμετρήσεις, ουσιαστικά δεν θα υπάρχει πια ούτε ίχνος σασπένς.

Οι σημερινές προκριματικές διεξάγονται για περισσότερους από το ένα τρίτο των ρεπουμπλικανών αντιπροσώπων - και για πάνω από το 70% του αριθμού των αντιπροσώπων που χρειάζονται για να εξασφαλισθεί το χρίσμα.

Ένα τρίτο διαδοχικό προεδρικό χρίσμα των Ρεμπουμπλικανών για τον Τραμπ θα οδηγήσει σε μια νέα μονομαχία του με τον δημοκρατικό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν στις εκλογές του Νοεμβρίου. Ο Μπάιντεν αναμένεται να κερδίσει με άνεση σήμερα τις προκριματικές του Δημοκρατικού Κόμματος, αν και ακτιβιστές αντιτίθενται στην πολιτική του Μπάιντεν έναντι του Ισραήλ και καλούν τους μουσουλμάνους Αμερικανούς και τους προοδευτικούς να ρίξουν στη Μινεσότα ψηφοδέλτιο με τη λέξη «αδέσμευτος» σε ένδειξη διαμαρτυρίας.

Η Χέιλι, πρώην πρεσβευτής των ΗΠΑ στον ΟΗΕ επί Τραμπ, βρίσκεται αντιμέτωπη με όλο και περισσότερες ερωτήσεις όσον αφορά το για πόσο θα συνεχίσει την εκστρατεία της για το χρίσμα, ιδιαίτερα αφού έχασε πριν από 10 ημέρες στην ιδιαίτερη εκλογική περιφέρειά της, τη Νότια Καρολίνα.

Έχει δεσμευθεί ότι θα συνεχίσει μέχρι τις αναμετρήσεις της Σούπερ Τρίτης, αλλά δεν έχει υποσχεθεί τίποτα πέραν αυτής και η εκστρατεία της δεν έχει προγραμματίσει δημόσιες εκδηλώσεις για σήμερα ή μετά.

Σύμβουλοι του Τραμπ έχουν δηλώσει πως περιμένουν ότι ο υποψήφιός τους θα έχει μαθηματικά βγάλει από τη μέση την Χέιλι όχι αργότερα από τις 19 Μαρτίου - τότε θα έχουν ψηφίσει τα δύο τρίτα των πολιτειών.

Η πρώτη ποινική δίκη του Τραμπ πρόκειται να αρχίσει έξι ημέρες αργότερα στη Νέα Υόρκη, όπου ο πρώην πρόεδρος κατηγορείται ότι πλαστογράφησε επιχειρηματικά αρχεία για να κρύψει πληρωμές που έκανε σε μια πορνοστάρ ώστε αυτή η τελευταία να μην αποκαλύψει τη σχέση που είχε μαζί του.

Οι σημερινές προκριματικές λαμβάνουν χώρα μία ημέρα αφότου το Ανώτατο Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών αποφάνθηκε πως οι πολιτείες δεν μπορούν να αποκλείσουν τον Τραμπ από τις ψηφοφορίες τους βάσει της συνταγματικής τροπολογίας που εμποδίζει πρόσωπα που συμμετείχαν σε εξεγέρσεις να αναλαμβάνουν δημόσιο αξίωμα.

Η απόφαση, ενώ είναι μια νίκη για τον Τραμπ, υπενθύμισε επίσης τις προσπάθειές του να ανατρέψει το αποτέλεσμα των εκλογών του 2020, οι οποίες κορυφώθηκαν στις 6 Ιανουαρίου 2021 με μια επίθεση όχλου οπαδών του στο αμερικανικό Καπιτώλιο.

Ο Τραμπ αντιμετωπίζει επίσης ομοσπονδιακές κατηγορίες και κατηγορίες σε πολιτείες για επέμβαση σε εκλογές, αν και δεν είναι σαφές αν οι υποθέσεις αυτές θα φθάσουν σε δίκη πριν από τις εκλογές του Νοεμβρίου. Σε βάρος του έχουν απαγγελθεί επίσης ομοσπονδιακές κατηγορίες επειδή πήρε στην κατοχή του απόρρητα έγγραφα μετά την αποχώρησή του από την προεδρία.

