Ένας Αμερικανός από την Καλιφόρνια έγινε ο πρώτος πολίτης των ΗΠΑ στον οποίο απαγγέλθηκαν κατηγορίες για παράνομη εισαγωγή στις ΗΠΑ υδροφθορανθράκων (HFC), αερίων που ευθύνονται σε μεγάλο βαθμό για το φαινόμενο του θερμοκηπίου, ανακοίνωσαν χθες, Δευτέρα, Αμερικανοί αξιωματούχοι.

Ο Μάικλ Χαρτ από το Σαν Ντιέγκο, στις δυτικές ΗΠΑ, συνελήφθη βάσει νόμου του 2020 για την καινοτομία και την παραγωγή που απαγορεύει την εισαγωγή υδροφθορανθράκων (HFC) χωρίς την έγκριση της Υπηρεσίας Προστασίας του Περιβάλλοντος (EPA).

Τα φθοριούχα αυτά αέρια, τα οποία βρίσκονται συνήθως σε ψυγεία και κλιματιστικά, σε συστήματα πυρόσβεσης ή ακόμη ως διογκωτικά μέσα σε αφρούς, είναι ισχυρά άερια του θερμοκηπίου, με επιπτώσεις εκατοντάδες ή και χιλιάδες φορές μεγαλύτερες από αυτές που έχει το διοξείδιο του άνθρακα στη συγκράτηση της θερμότητας στην ατμόσφαιρα της Γης που αυξάνει την άνοδο της θερμοκρασίας στον πλανήτη.

Σύμφωνα με το υπουργείο Δικαιοσύνης, ο Χαρτ αγόρασε τα ψυκτικά αυτά στο Μεξικό και τα εισήγαγε παράνομα στις ΗΠΑ με το όχημά του, κρύβοντάς τα κάτω από μουσαμά και εργαλεία.

Ο Αμερικανός αυτός από την Καλιφόρνια δημοσίευσε στη συνέχεια αγγελίες πώλησης σε αρκετούς ιστοτόπους στο διαδίκτυο, όπως οι Facebook Marketplace και OfferUp, με στόχο να βγάλει κέρδος.

«Η παράνομη διακίνηση υδροφθορανθράκων (…) ζημιώνει τις διεθνείς προσπάθειες για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής βάσει της τροποποίησης του Κιγκάλι στο Πρωτόκολλο του Μόντρεαλ», δήλωσε ο Ντέιβιντ Ούλμαν της EPA, αναφερόμενος σε συμφωνία που υπέγραψαν οι ΗΠΑ και άλλες χώρες, η οποία έχει στόχο τη μείωση της χρήσης των ρυπογόνων αυτών αερίων κατά 80 με 85% ως το 2047.

Σύμφωνα με τις δικαστικές αρχές, ο Χαρτ εισήγαγε επίσης διφθοροχλωρομεθάνιο (HCFC-22), το οποίο μπορεί να συμβάλλει στη μείωση του πάχους του στρώματος του όζοντος και που υπόκειται σε κανονισμούς βάσει του νόμου για την ποιότητα του αέρα, του Clean Air Act.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.