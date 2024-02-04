Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας (FAA) ανακοίνωσε ότι ορίζει την περιοχή του Λας Βέγκας ως «Ζώνη χωρίς Drone» για τον αγώνα Super Bowl της 11ης Φεβρουαρίου, καθώς οι αξιωματούχοι ενισχύουν τα μέτρα ασφαλείας πριν από τον αγώνα του πρωταθλήματος αμερικανικού ποδοσφαίρου.

Η FAA είπε ότι την ημέρα του αγώνα οι περιορισμοί θα ξεκινήσουν στις 11 π.μ. (τοπική ώρα) εντός δύο ναυτικών μιλίων γύρω από το στάδιο έως και 2.000 πόδια σε υψόμετρο.

Οι περιορισμοί επεκτείνονται μεταξύ 2:30 μ.μ. έως τις 8:30 μ.μ. σε ακτίνα 30 ναυτικών μιλίων και υψόμετρο έως 18.000 πόδια.

Υπάρχουν επίσης περιορισμοί γύρω από το στάδιο και δύο ξενοδοχεία καζίνο κατά περιόδους τις ημέρες πριν από το Super Bowl σε συγκεκριμένες ώρες.



Πηγή: skai.gr

