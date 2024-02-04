Ο σεισμός της 6ης Φεβρουαρίου 2023, που έπληξε τη νοτιοανατολική Τουρκία, προκάλεσε τον θάνατο 53.537 ανθρώπων και τον τραυματισμό 107.213 – ήταν η χειρότερη καταστροφή στη σύγχρονη τουρκική ιστορία.

Ο σεισμός έπληξε 11 επαρχίες που είναι από τις πιο φτωχές της Τουρκίας και 14 εκατομμύρια Τούρκους .

Συνολικά κατέρρευσαν περισσότερα από 100.000 κτίρια, 2,3 εκατομμύρια υπέστησαν ζημιές και 700.000 άνθρωποι ζουν ακόμα μέσα σε κοντέινερ.

Τότε ο πρόεδρος Ερντογάν, ο οποίος διεξήγε εκστρατεία για την επανεκλογή του, είχε υποσχεθεί 650.000 νέες κατοικίες μέσα στο χρόνο.

Ένδεκα μήνες αργότερα, σύμφωνα με το υπουργείο Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας, έχει ξεκινήσει η κατασκευή των μισών απ' αυτές και 46.000 είναι έτοιμες να παραδοθούν.

Χθες, Σάββατο, ο αρχηγός του κράτους παρέδωσε στη Χατάι τα κλειδιά των 7.000 πρώτων κατοικιών σε οικογένειες με κλήρωση.

LIVE: Turkish President Erdogan speaks at key handover ceremony of post-earthquake houses in Hatay province https://t.co/045f1qJlMA — TRT World (@trtworld) February 3, 2024

«Ο στόχος είναι να παραδίδονται 15.000 ως 20.000 κατοικίες το μήνα», υποσχέθηκε. «Μας είναι αδύνατο να φέρουμε πίσω τις ζωές που χάθηκαν, αλλά μπορούμε να αντισταθμίσουμε τις άλλες απώλειές σας», είπε απευθυνόμενος σε αξιωματούχους και διασωθέντες.

Ο αρχηγός του κράτους, ο οποίος εγκαινίασε επίσης ένα νοσοκομείο 200 κλινών στην Αλεξανδρέττα (Ισκεντερούν), στις ακτές της Χατάι, κάλεσε τους συμπολίτες του να «εμπιστευθούν το κράτος και να εμπιστευθούν τον ίδιο».

Σήμερα θα μεταβεί στην Γκαζιαντέπ και την Τρίτη στο Καχραμανμαράς, προπύργιο του κόμματός του, του AKP, οι κάτοικοι του οποίου ψήφισαν μαζικά τον περασμένο Μάιο υπέρ της επανεκλογής του.



Πηγή: skai.gr

