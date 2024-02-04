Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν (Joe Biden) εξασφάλισε χθες το χρίσμα των Δημοκρατικών στη Νότια Καρολίνα για να διεκδικήσει δεύτερη θητεία στις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου, καθώς επικράτησε με μεγάλη διαφορά στην στην εσωκομματική ψηφοφορία έναντι δυο αντιπάλων του.

Ο Μπάιντεν κέρδισε με άνεση την πρώτη του εκλογική δοκιμασία, εξασφαλίζοντας την πλειοψηφία χάρη στον μεγάλο αριθμό αφροαμερικανών ψηφοφόρων που τον στήριξαν.

President Joe Biden is the projected winner in the South Carolinas primary. So far, he’s gotten 25% more black voters than he did in 2020. pic.twitter.com/4MgB0umbaD — ᗰᗩƳᖇᗩ ℙ𝕙𝕠𝕥𝕠𝕘𝕣𝕒𝕡𝕙𝕪 (@LePapillonBlu2) February 4, 2024

Στις δηλώσεις του μετά την νίκη, ο Μπάιντεν ευχαρίστησε τους ψηφοφόρους της πολιτείας και δήλωσε:

«Νότια Καρολίνα, τα καταφέραμε ξανά! Το 2020 και τώρα το 2024! Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ! Νικήσαμε! Πάμε τώρα να κερδίσουμε τις εκλογές».



South Carolina, thank you for everything. pic.twitter.com/AaPEHljet9 — Joe Biden (@JoeBiden) February 4, 2024

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε βέβαιος ότι θα νικήσει τον Νοέμβριο «για άλλη μια φορά» τον Ντόναλντ Τραμπ, το αδιαφιλονίκητο φαβορί για το χρίσμα των Ρεπουμπλικάνων, με τον οποίο είχε αναμετρηθεί στις προεδρικές εκλογές και το 2020.

