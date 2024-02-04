Λογαριασμός
 Ο Τζο Μπάιντεν πήρε το χρίσμα των Δημοκρατικών στη Νότια Καρολίνα - «Τα καταφέραμε! Σας ευχαριστώ!» (βίντεο)

Ο Μπάιντεν κέρδισε με άνεση την πρώτη του εκλογική δοκιμασία, εξασφαλίζοντας την πλειοψηφία χάρη στον μεγάλο αριθμό αφροαμερικανών ψηφοφόρων που τον στήριξαν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν (Joe Biden) εξασφάλισε χθες το χρίσμα των Δημοκρατικών στη Νότια Καρολίνα για να διεκδικήσει δεύτερη θητεία στις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου, καθώς επικράτησε με μεγάλη διαφορά στην στην εσωκομματική ψηφοφορία  έναντι δυο αντιπάλων του

Ο Μπάιντεν κέρδισε με άνεση την πρώτη του εκλογική δοκιμασία, εξασφαλίζοντας την πλειοψηφία χάρη στον μεγάλο αριθμό αφροαμερικανών ψηφοφόρων που τον στήριξαν. 

Στις δηλώσεις του μετά την νίκη, ο Μπάιντεν ευχαρίστησε τους ψηφοφόρους της πολιτείας και δήλωσε: 

«Νότια Καρολίνα, τα καταφέραμε ξανά! Το 2020 και τώρα το 2024! Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ! Νικήσαμε! Πάμε τώρα να κερδίσουμε τις εκλογές». 
 

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε βέβαιος ότι θα νικήσει τον Νοέμβριο «για άλλη μια φορά» τον Ντόναλντ Τραμπ, το αδιαφιλονίκητο φαβορί για το χρίσμα των Ρεπουμπλικάνων, με τον οποίο είχε αναμετρηθεί στις προεδρικές εκλογές και το 2020.

