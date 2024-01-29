Super Bowl: Στα 8.000 δολάρια το φθηνότερο εισιτήριο για τον αγώνα

Τεράστια ζήτηση υπάρχει για τα εισιτήρια του Super Bowl, του μεγάλου αγώνα στο NFL (αμερικάνικο ποδόσφαιρο), όπου οι πρωταθλητές Κάνσας Σίτι Τσιφς του Γιώργου Καρλαύτη θα προσπαθήσουν να κερδίσουν τον τίτλο για τρίτη φορά μέσα σε πέντε χρόνια απέναντι στους Σαν Φραντσίσκο 49ers, που έχουν ήδη ηττηθεί το 2020 από τον αντίπαλό τους.

Αναμέτρηση προγραμματισμένη στο Allegiant Stadium στη Νεβάδα, τη νύχτα μεταξύ της Κυριακής 11ης και της Δευτέρας 12ης Φεβρουαρίου, στις 01:30 ώρα Ελλάδας.

Για το Super Bowl -όπως αναφέρει η εξειδικευμένη ιταλική ιστοσελίδα calcioefinanza- στο οποίο θα παρουσιαστεί ο Αμερικανός τραγουδιστής, τραγουδοποιός και χορευτής Άσε για το κλασικό σόου του ημιχρόνου, το φθηνότερο εισιτήριο για να είναι ένας από τους 72.000 παρόντες σε ένα από τα πιο αναμενόμενα αθλητικά γεγονότα της χρονιάς είναι αυτή τη στιγμή περίπου 8.000 δολάρια η διαφορετικά 7.400 ευρώ!

Επιπλέον, πρέπει κάποιος να προσθέσει το κόστος ταξιδιού με τους οπαδούς των δύο συλλόγων που πρέπει να αντιμετωπίσουν αύξηση των αεροπορικών ναύλων κατά 20% σε σύγκριση με τους κανονικούς ναύλους για να φτάσουν στη Νεβάδα από το Κάνσας Σίτι και το Σαν Φρανσίσκο.

Αυτό θα είναι ο τέταρτος τελικός για τους Τσιφς, με επικεφαλής τον Πάτρικ Μαχόμς, τα τελευταία πέντε χρόνια, με απολογισμό δύο νίκες και μία ήττα.

Από την άλλη, οι 49ers δεν έχουν φτάσει στον τελικό από το 2020, όταν έχασαν από τους Τσιφς.

Ο τίτλος λείπει από το Σαν Φρανσίσκο από το 1994.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

