Usher: Ο διάσημος ράπερ θα εμφανιστεί στο ημίχρονο του Super Bowl Ψυχαγωγία 10:58, 25.09.2023

Ο σταρ της R&B, ο οποίος παίρνει την σκυτάλη από τη Rihanna, θα προστεθεί στη λίστα των κορυφαίων καλλιτεχνών που έχουν εμφανιστεί κατά τη διάρκεια του Super Bowl