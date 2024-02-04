Περίπου 15 τρακτέρ έφτασαν στην οικία του Βέλγου Πρωθυπουργού Αλεξάντερ Ντε Κροο στη Φλάνδρα χθες, Σάββατο, το βράδυ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Het Laatste Nieuws, οι αγρότες κατευθύνθηκαν προς στο σπίτι του Αλεξάντερ Ντε Κροο στις 22:30, για να τον συναντήσουν. Εκείνος μίλησε μαζί τους εξηγώντας τους τις επόμενες κινήσεις σε ομοσπονδιακό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Μία ώρα αργότερα οι αγρότες αποχώρησαν. Σύμφωνα με την Het Laatste Nieuws, ανέφεραν ότι είχαν μία εποικοδομητική συζήτηση και ότι ο Πρωθυπουργός ήταν φιλικός απέναντί τους, αλλά όπως είπαν οι δράσεις τους δεν έχουν τελειώσει.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

