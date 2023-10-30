Ένας αστυνομικός τραυματίστηκε σε επίθεση από άνδρα που φέρεται να είναι Παλαιστίνιος και ο οποίος κρατούσε μαχαίρι.
Η επίθεση σημειώθηκε σήμερα κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό Shivtei Yisrael στην Ιερουσαλήμ, σύμφωνα με τους Times of Israel.
A terrorist with a knife was neutralized in Jerusalem https://t.co/07AZZLHLwW pic.twitter.com/4eMM5BVbqi— EWright (@EWright) October 30, 2023
Όπως μεταδίδει το Channel 12 ο αστυνομικός που τραυματίστηκε μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και είναι σε σταθερή κατάσταση.
Ο φερόμενος ως δράστης είναι νεκρός έπειτα από πυροσβολισμό που δέχτηκε, σύμφωνα με τους πυροσβέστες και την αστυνομία.
