Ένας αστυνομικός τραυματίστηκε σε επίθεση από άνδρα που φέρεται να είναι Παλαιστίνιος και ο οποίος κρατούσε μαχαίρι.

Η επίθεση σημειώθηκε σήμερα κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό Shivtei Yisrael στην Ιερουσαλήμ, σύμφωνα με τους Times of Israel.

A terrorist with a knife was neutralized in Jerusalem https://t.co/07AZZLHLwW pic.twitter.com/4eMM5BVbqi — EWright (@EWright) October 30, 2023

Όπως μεταδίδει το Channel 12 ο αστυνομικός που τραυματίστηκε μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και είναι σε σταθερή κατάσταση.

Ο φερόμενος ως δράστης είναι νεκρός έπειτα από πυροσβολισμό που δέχτηκε, σύμφωνα με τους πυροσβέστες και την αστυνομία.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.