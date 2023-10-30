Λογαριασμός
Επίθεση με μαχαίρι στην Ανατολική Ιερουσαλήμ - Ένας αστυνομικός τραυματίας (Βίντεο)

Ο φερόμενος ως δράστης είναι νεκρός έπειτα από πυροσβολισμό που δέχτηκε, σύμφωνα με τους πυροσβέστες και την αστυνομία.

Ep;iuesh

Ένας αστυνομικός τραυματίστηκε σε επίθεση από άνδρα που φέρεται να είναι Παλαιστίνιος και ο οποίος κρατούσε μαχαίρι.

Η επίθεση σημειώθηκε σήμερα κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό Shivtei Yisrael στην Ιερουσαλήμ, σύμφωνα με τους Times of Israel.

Όπως μεταδίδει το Channel 12 ο αστυνομικός που τραυματίστηκε μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και είναι σε σταθερή κατάσταση.

Ο φερόμενος ως δράστης είναι νεκρός έπειτα από πυροσβολισμό που δέχτηκε, σύμφωνα με τους πυροσβέστες και την αστυνομία.
 

Πηγή: skai.gr

TAGS: Ιερουσαλήμ Επίθεση μαχαίρι
