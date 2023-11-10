Λογαριασμός
Ρωσικοί βομβαρδισμοί στη Χερσώνα - Ουκρανικό πλήγμα στην πόλη Σκάνταβσκ – Νεκροί και τραυματίες

Ρωσικοί βομβαρδισμοί στην ουκρανική περιφέρεια της Χερσώνας είχαν αποτέλεσμα να σκοτωθεί τουλάχιστον ένας άμαχος και να τραυματιστούν άλλοι δύο χθες, λένε οι τοπικές αρχές - Η ρωσική πλευρά έκανε λόγο για θύματα στην άλλη όχθη του Δνείπερου ποταμού, στην πόλη Σκάνταβσκ

Ρωσικοί βομβαρδισμοί στην ουκρανική περιφέρεια της Χερσώνας είχαν αποτέλεσμα να σκοτωθεί τουλάχιστον ένας άμαχος και να τραυματιστούν άλλοι δύο χθες Πέμπτη, ανέφερε ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησής της, ο Ολεξάντρ Προκούντιν, μέσω Telegram.

Έκανε λόγο για έναν 72χρονο που σκοτώθηκε στο μπαλκόνι του από ρωσικούς βομβαρδισμούς στην ομώνυμη πρωτεύουσα της περιφέρειας και άλλους δυο τραυματίες.

Η ρωσική πλευρά έκανε λόγο για θύματα στην άλλη όχθη του Δνείπερου ποταμού, στην πόλη Σκάνταβσκ· το πρακτορείο ειδήσεων TASS έκανε λόγο για πέντε νεκρούς και ο διορισμένος από τη Μόσχα περιφερειάρχης της Χερσώνας Βλαντίμιρ Σάλντα αναφέρθηκε μέσω Telegram σε 11 τραυματίες που νοσηλεύονται σε νοσοκομείο.

Ο Μαρκ Κρούτοφ του Radio Free Europe/Radio Liberty ανέφερε μέσω X (του πρώην Twitter) ότι ουκρανικό πλήγμα με πύραυλο που εκτοξεύθηκε από αμερικανικής κατασκευής σύστημα HIMARS είχε αποτέλεσμα να σκοτωθούν «ανώτεροι ρώσοι αξιωματικοί», επικαλούμενος «τόσο ρωσικές όσο και ουκρανικές πηγές».

Ο στρατός της Ρωσίας, που εισέβαλε στο έδαφος της Ουκρανίας πριν από 20 και πλέον μήνες, τον Φεβρουάριο του 2022, συνεχίζει να κατέχει περί το ένα πέμπτο της ουκρανικής επικράτειας. Πέρυσι, ο ουρανικός στρατός ανακατέλαβε τμήμα της περιφέρειας της Χερσώνας, την οποία η Μόσχα έχει ανακοινώσει πως προσάρτησε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

