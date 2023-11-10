Ρωσικοί βομβαρδισμοί στην ουκρανική περιφέρεια της Χερσώνας είχαν αποτέλεσμα να σκοτωθεί τουλάχιστον ένας άμαχος και να τραυματιστούν άλλοι δύο χθες Πέμπτη, ανέφερε ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησής της, ο Ολεξάντρ Προκούντιν, μέσω Telegram.

Έκανε λόγο για έναν 72χρονο που σκοτώθηκε στο μπαλκόνι του από ρωσικούς βομβαρδισμούς στην ομώνυμη πρωτεύουσα της περιφέρειας και άλλους δυο τραυματίες.

Η ρωσική πλευρά έκανε λόγο για θύματα στην άλλη όχθη του Δνείπερου ποταμού, στην πόλη Σκάνταβσκ· το πρακτορείο ειδήσεων TASS έκανε λόγο για πέντε νεκρούς και ο διορισμένος από τη Μόσχα περιφερειάρχης της Χερσώνας Βλαντίμιρ Σάλντα αναφέρθηκε μέσω Telegram σε 11 τραυματίες που νοσηλεύονται σε νοσοκομείο.

Ο Μαρκ Κρούτοφ του Radio Free Europe/Radio Liberty ανέφερε μέσω X (του πρώην Twitter) ότι ουκρανικό πλήγμα με πύραυλο που εκτοξεύθηκε από αμερικανικής κατασκευής σύστημα HIMARS είχε αποτέλεσμα να σκοτωθούν «ανώτεροι ρώσοι αξιωματικοί», επικαλούμενος «τόσο ρωσικές όσο και ουκρανικές πηγές».

Ο στρατός της Ρωσίας, που εισέβαλε στο έδαφος της Ουκρανίας πριν από 20 και πλέον μήνες, τον Φεβρουάριο του 2022, συνεχίζει να κατέχει περί το ένα πέμπτο της ουκρανικής επικράτειας. Πέρυσι, ο ουρανικός στρατός ανακατέλαβε τμήμα της περιφέρειας της Χερσώνας, την οποία η Μόσχα έχει ανακοινώσει πως προσάρτησε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

