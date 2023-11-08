Χάρη σε δολοφόνο φοιτήτριας, επειδή πολέμησε στην Ουκρανία, έδωσε ο Πούτιν

Ο Ρώσος πρόεδρος απένειμε χάρη τον Απρίλιο στον κάτοικο της πόλης Κεμέροβο, Βλαντισλάβ Κανιούς, ο οποίος είχε σκοτώσει την πρώην κοπέλα του Βέρα Πεχτελιόβα. Αυτό συνάγεται από την επίσημη απάντηση της εισαγγελίας της περιοχής του Ροστόφ, την οποία έλαβε ο πατέρας της, αντίγραφο της οποίας δημοσίευσε η ακτιβίστρια ανθρωπίνων δικαιωμάτων Άννα Ποπόβα.

Στο κανάλι της στο Telegram, η Ποπόβα δημοσίευσε την απάντηση της εισαγγελίας στους γονείς της Πεχτελιόβα, από την οποία συνάγεται ότι το διάταγμα του Ρώσου προέδρου για την απονομή χάριτος στον δολοφόνο της κόρης τους υπογράφηκε στις 27 Απριλίου του 2023.

«Δηλαδή ο Πούτιν απλά έδωσε χάρη στον δολοφόνο. Ο Κανιούς σκότωνε επί μερικές ώρες την Βέρα. Στη νομική γλώσσα, λένε με ιδιαίτερη σκληρότητα, στην ανθρώπινη με αρρωστημένο σαδισμό. Στο σώμα της υπήρχαν 111 τραύματα, πριν τη σκοτώσει τη βίαζε και στη συνέχεια την έπνιξε με καλώδιο ενός σίδερου (σιδερώματος)», έγραψε η Ποπόβα στην ανάρτησή της.

Τι να κάνουμε;

Ναι όπως πάντα: να μην σιωπούμε: Να φωνάζουμε όσο πιο δυνατά μπορούμε. Αν σιωπήσουμε απλώς θα συμβιβαστούμε με το ότι αυτοί οι δολοφόνοι θα περπατούν ελεύθερα στους δρόμους μας. Στείλτε το αυτό στα μέσα ενημέρωσης που διαβάζετε. Ας γράψουν γι' αυτό. Ας ρωτήσουν τον Πεσκόφ για τη λογική μιας τέτοιας απόφασης. Ας ρωτήσουν την εισαγγελία γιατί δεν βλέπει καμία παραβίαση. Δεν πρέπει να τους αφήσουμε σε ησυχία. Ας δικαιολογηθούν σε όλη την χώρα για τους ‘ήρωες’ τους», γράφει η Ποπόβα στο Telegram.

Το ότι ο Κανιούς είναι ελεύθερος, η Ποπόβα το είχε κοινοποιήσει στις αρχές Σεπτεμβρίου. «Να λοιπόν που ανεβάζει φωτογραφίες από εκδρομή που είχε πάει και ψήνανε σουβλάκια, χαίρεται τη ζωή».

Ο Κανιούς σκότωνε επί τρεις ώρες την 23χρονη Βέρα τον Ιανουάριο του 2020. Της κατάφερε 56 μαχαιριές και στη συνέχεια άρχισε να την πνίγει με το καλώδιο του σίδερου. Οι γείτονες ακούγοντας κραυγές κάλεσαν την αστυνομία, η οποία όμως δεν έφθασε.

Το Ιούλιο του 2022 το δικαστήριο έκρινε ένοχο τον Κανιούς για διάπραξη δολοφονίας με ιδιαίτερα ειδεχθή τρόπο και τον καταδίκασε σε ποινή κάθειρξης 17 ετών.

Την άνοιξη του 2023 ο Κανιούς έφυγε για τον πόλεμο, όντας στη διάθεση της Διεύθυνσης Κρατικών Φυλακών της Ρωσίας στην περιοχή του Ροστόφ.

Το καλοκαίρι οι γονείς της δολοφονηθείσας Βέρας έμαθαν ότι ο Κανιούς είναι ελεύθερος και κρίνοντας από τις φωτογραφίες και άλλα στοιχεία, υπηρετούσε στη μονάδα για καταδικασθέντες «Στορμ Ζ» του ρωσικού υπουργείου Άμυνας. Τον Ιούλιο, οι αστυνομικοί που είχαν κληθεί από τους γείτονες κατά την διάρκεια της δολοφονίας της νεαρής φοιτήτριας καταδικάστηκαν με αναστολή.

Ο ταγματάρχης Μιχαήλ Βλάσοφ, ο λοχαγός Ντμίτρι Ταρλίστιν και η τηλεφωνήτρια της αστυνομίας Μαρία Πανομαριόβα καταδικάστηκαν σε φυλάκιση 2 ετών με αναστολή, ενώ οι τηλεφωνήτριες της αστυνομίας Μαρία Ντουνάγιεβα και Κριστίνα Γιουντίντσεβα καταδικάστηκαν σε φυλάκιση 1,5 έτους με αναστολή.

Η Βέρα Πεχτελιόβα δολοφονήθηκε στην νύχτα της 14ης Ιανουαρίου του 2020.

Την ημέρα της δολοφονίας της είχε πάει στον Βλαντισλάβ Κανιούς με τον οποίο είχε χωρίσει πρόσφατα για να πάρει τα πράγματά της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

