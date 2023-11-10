Ο Bέλγος πρωθυπουργός Αλεξάντερ Ντε Κρο έκρινε χθες Πέμπτη πως η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο να απαγορεύσει την είσοδο στο έδαφός της ορισμένων ισραηλινών «εξτρεμιστών» που ασκούν ή υποκινούν βία εναντίον Παλαιστινίων.

Απευθυνόμενος στα μέλη του βελγικού κοινοβουλίου, ο φλαμανδός φιλελεύθερος πολιτικός επισήμανε τις επιθέσεις εναντίον Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη, χαρακτηρίζοντας «απαράδεκτη» την «έλλειψη δράσης εναντίον βίαιων εξτρεμιστών».

«Εκτιμώ ότι η χώρα μας πρέπει να φροντίσει αυτοί που διαπράττουν σοβαρά εγκλήματα, για παράδειγμα αυτοί που ασκούν βία στη Δυτική Όχθη, να απαγορευτεί να εισέρχονται στη χώρα μας και στην Ευρωπαϊκή Ένωση», πρόσθεσε ο κ. Ντε Κρο.

Προσωπικές κυρώσεις πρέπει επίσης να επιβληθούν κυρώσεις σε «έναν υπουργό ο οποίος κάλεσε να χρησιμοποιηθεί πυρηνικό όπλο εναντίον πληθυσμού που δεν μπορεί να κάνει τίποτα και σήμερα ζει σε φρικτές συνθήκες».

Αναφερόταν στον ισραηλινό υπερεθνικιστή Αμιχάι Ελιγιάχου, ο οποίος έκρινε κατά τη διάρκεια συνέντευξης του σε ραδιοφωνικό σταθμό πως είναι «επιλογή» η χρήση πυρηνικής βόμβας στη Λωρίδα της Γάζας, όπου ο στρατός της χώρας του έχει εμπλακεί σε πόλεμο με τη Χαμάς.

Η δήλωση προκάλεσε κατακραυγή, εκτός αλλά και εντός Ισραήλ, κι ο κ. Ελιγιάχου, υπουργός δεύτερης τάξης, είδε να αναστέλλεται η συμμετοχή του σε «κάθε κυβερνητική συνεδρίαση» μέχρι νεοτέρας την Κυριακή, με απόφαση του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Το Βέλγιο, όπως και η Γαλλία και η Ισπανία, ήταν ανάμεσα στις 8 χώρες (από τις 27) της ΕΕ που κάλεσαν να κηρυχθεί ανθρωπιστική κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο Ισραήλ/Χαμάς την 27η Οκτωβρίου, όταν η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ενέκρινε μη δεσμευτικό ψήφισμα.

Χθες ο πρωθυπουργός Ντε Κρο κάλεσε «να καθίσει ο κόσμος στο τραπέζι για να διαπραγματευτεί την ειρήνη».

«Δεν έχω δει ποτέ να εξαφανίζεται τρομοκρατική οργάνωση με καλέσματα στη βία εναντίον της, μια τρομοκρατική οργάνωση διαλύεται όταν δεν υπάρχει πλέον λόγος ύπαρξής (της), όταν γίνεται διαπραγμάτευση», ανέφερε ο επικεφαλής της βελγικής κυβέρνησης.

Ο πόλεμος Ισραήλ/Χαμάς θα απασχολήσει το συμβούλιο των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ τη Δευτέρα στις Βρυξέλλες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

