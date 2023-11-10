Το αμερικανικό αεροπορικό πλήγμα προχθές Τετάρτη στη Συρία σε εγκατάσταση αποθήκευσης όπλων που συνδεόταν με το Ιράν δεν προκάλεσε θύματα, δήλωσε χθες Πέμπτη εκπρόσωπος του Πενταγώνου, αντικρούοντας τις πληροφορίες μη κυβερνητικής οργάνωσης, η οποία έκανε λόγο για εννιά νεκρούς.

Προχθές, δυο μαχητικά των ΗΠΑ έπληξαν εγκατάσταση στη βορειοανατολική Συρία έπληξαν «αποθήκη όπλων», σε αντίποινα για τις επιθέσεις εναντίον αμερικανικού προσωπικού στη Συρία και στο Ιράκ, κατά την Ουάσιγκτον.

«Ως αυτή τη στιγμή, δεν έχουμε καταγράψει καμιά απώλεια», δήλωσε χθες σε διαπιστευμένους συντάκτες η Σαμπρίνα Σινγκ, αναπληρώτρια εκπρόσωπος του Πενταγώνου.

Η δήλωση αυτή έρχεται σε αντίθεση με τις πληροφορίες του Συριακού Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που προχθές Τετάρτη έκανε λόγο για εννιά νεκρούς, προσθέτοντας πως τα θύματα ανήκαν σε οργανώσεις υποστηριζόμενες από το Ιράν.

Την 26η Οκτωβρίου, ο αμερικανικός στρατός έπληξε άλλες δύο εγκαταστάσεις στη Συρία που, κατ’ αυτόν, χρησιμοποιούνταν από το Ιράν και οργανώσεις προσκείμενες σε αυτό. Και σε εκείνη την περίπτωση, η Ουάσιγκτον είχε αναφέρει πως τα πλήγματα δεν είχαν θύματα.

Πρόκειται για αντίποινα της Ουάσιγκτον εξαιτίας του πολλαπλασιασμού των επιθέσεων φιλοϊρανικών οργανώσεων εναντίον στρατευμάτων των ΗΠΑ στη Συρία και το Ιράκ με φόντο τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας. Η αμερικανική κυβέρνηση υποστηρίζει στρατιωτικά το Ισραήλ στη σύρραξη με τη Χαμάς.

Συνολικά, η αμερικανική κυβέρνηση καταμετρά 46 επιθέσεις με drones ή ρουκέτες εναντίον στρατευμάτων των ΗΠΑ στο Ιράκ και τη Συρία από τη 17η Οκτωβρίου, συμπεριλαμβανομένων 4 μετά το προχθεσινό πλήγμα στην ανατολική Συρία.

Οι επιθέσεις αυτές προκάλεσαν ελαφριά τραύματα σε 56 μέλη του αμερικανικού στρατιωτικού προσωπικού, σύμφωνα με την κυρία Σινγκ.

Η Ουάσιγκτον διατηρεί ανεπτυγμένους κάπου 900 στρατιωτικούς της στη Συρία και άλλους σχεδόν 2.500 στο Ιράκ στο πλαίσιο επιχειρήσεων εναντίον της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

