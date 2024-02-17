Η οικογένεια του Ναβάλνι δεν βρίσκει τη σορό του 47χρονου, του οποίου ο θάνατος ανακοινώθηκε χθες από τη φυλακή στην οποία κρατείτο, στον Αρκτικό Κύκλο.

Σήμερα μετέβη στη φυλακή η μητέρα του Ναβάλνι, Λιουντμίλα Ναβάλναγια, η οποία ενημερώθηκε ότι η σορός του γιου της βρίσκεται στο νεκροτομείο της πόλης Σαλεχάρντ, της πιο κοντινής στη φυλακή.

Ωστόσο, όταν έφτασε στο νεκροτομείο, συνοδευόμενη από τον δικηγόρο του γιου της ανακάλυψε ότι η σορός του δεν βρίσκεται εκεί, ανέφερε η ομάδα του.

Η εκπρόσωπος του Ναβάλνι, η Κίρα Γιάρμις, έγραψε την πλατφόρμα Χ ότι δικηγόρος του 47χρονου και η μητέρα του, Λιουντμίλα Ναβάλναγια, έφτασαν στο νεκροτομείο όπου τους παρέπεμψαν οι σωφρονιστικές αρχές.

Όμως το νεκροτομείο ήταν κλειστό, μολονότι από τη φυλακή τους διαβεβαίωναν ότι λειτουργούσε και ότι η σορός ήταν εκεί.

Ο δικηγόρος τηλεφώνησε στο νούμερο που ήταν αναρτημένο στην πόρτα.

Του απάντησαν ότι ήταν ο έβδομος που καλούσε σήμερα και ότι «η σορός του Αλεξέι δεν ήταν στο νεκροτομείο», πρόσθεσε.

Alexey's lawyer and his mother have arrived at the Salekhard morgue. It's closed, however, the colony has assured them it's working and Navalny's body is there. The lawyer called the phone number which was on the door. He was told he was the seventh caller today. Alexey's body is… pic.twitter.com/CsPbONUBrn — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) February 17, 2024

BREAKING: Alexei Navalny's mum leaves Russia prison where he was being held when he died



Latest: https://t.co/m82WOoAQ4v



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/iZBDR7hCJ8 — Sky News (@SkyNews) February 17, 2024

BREAKING: The spokesperson for Alexei Navalny is demanding his body be handed over to his family immediately



Latest ➡️ https://t.co/AgqlQkx2CF



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/NwInNNlTSQ — Sky News (@SkyNews) February 17, 2024

Νωρίτερα με άλλη ανάρτηση η εκπρόσωπος του Ναβάλνι είχε επιβεβαιώσει τον θάνατό του και ζήτησε από τις ρωσικές Αρχές να παραδοθεί η σορός του αμέσως στην οικογένειά του.

Alexey Navalny was murdered. His death occurred on February 16 at 2:17 p.m. local time, according to the official message to Alexey’s mother.



An employee of the colony said that the body of Navalny is now in Salekhard. It was picked up by investigators from the IC. Now they are… — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) February 17, 2024

Ο Ναβάλνι, ο γνωστότερος πολιτικός αντίπαλος του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, έχασε τις αισθήσεις του και πέθανε την Παρασκευή, έπειτα από έναν περίπατο, στη σωφρονιστική αποικία «Πολικός Λύκος» της Αρκτικής, όπου εξέτιε πολυετή ποινή κάθειρξης, σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές.

Η μητέρα του Ναβάλνι στο άκουσμα της είδησης του θανάτου του γιου της είπε ότι ήταν «ζωντανός, χαρούμενος και υγιής», όταν τον είδε τελευταία φορά στις 12 Φεβρουαρίου.

Συλλαμβάνουν όσους αφήνουν λουλούδια

Στους 177 ανέρχονται μέχρι στιγμής οι συλληφθέντες από τις ρωσικές Αρχές σε συγκεντρώσεις που πραγματοποιούνται από χθες στη μνήμη του Αλέξέι Ναβάλνι, σύμφωνα αναφορές σε ανεξάρτητα ρωσικά μέσα.

Σύμφωνα με το BBC, η αστυνομία προχωρά στη σύλληψη ανθρώπων την ώρα που προσπαθούν να αφήσουν λουλούδια σε αυτοσχέδια μνημεία που έχουν στηθεί σε διάφορες ρωσικές πόλεις.

Οι 69 από τις συλλήψες έγιναν στην Αγία Πετρούπολη.

Βίντεο από τη Μόσχα δείχνει αστυνομικούς να σέρνουν μια γυναίκα μέσα στο χιόνι προς ένα αστυνομικό βανάκι, ενώ ακούγονται πολίτες να φωνάζουν «ντροπή».

Οι Ρώσοι πολίτες έχουν λάβει προειδοποιήσεις να μην προχωρήσουν σε διαδηλώσεις.

Εν τω μεταξύ σε βίντεο που κάνει το γύρο του Δικαδικτύου εμφανίζονται άτομα ντυμένα με πολιτικά ρούχα να μαζεύουν τα λουλούδια που άφησαν πολίτες στα αυτοσχέδια μνημεία για τον Ναβάλνι.

At night, people in civilian clothes and under police guard destroyed spontaneous memorials to Alexei #Navalny in #Moscow



People in civilian clothes packed into garbage bags and carried away flowers that had been brought to the Moskvoretsky Bridge, Wall of Grief and the… pic.twitter.com/YUzFIeG7fe — NEXTA (@nexta_tv) February 17, 2024

Ενός λεπτού σιγή στη G7

Οι υπουργοί Εξωτερικών της G7 τήρησαν ενός λεπτού σιγή κατά την έναρξη της συνεδρίασής τους σήμερα στο Μόναχο, για να τιμήσουν τον ηγέτη της ρωσικής αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι, ο οποίος πέθανε την Παρασκευή στη φυλακή.

«Για τις ιδέες του και για τον αγώνα του για την ελευθερία και κατά της διαφθοράς στη Ρωσία, ο Ναβάλνι οδηγήθηκε ντε φάκτο στον θάνατο», είπε ο προεδρεύων, υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας Αντόνιο Ταγιάνι, ανοίγοντας τις εργασίες της G7, στο περιθώριο της Διάσκεψης του Μονάχου για την Ασφάλεια.

«Η Ρωσία πρέπει να ρίξει φως στον θάνατό του και να σταματήσει την απαράδεκτη καταπίεση των αντιφρονούντων», πρόσθεσε, σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε το ΥΠΕΞ της Ιταλίας.

