Θρίλερ με τη σορό του Ναβάλνι: Η μητέρα του δεν την βρήκε στο νεκροτομείο που της υπέδειξαν - Δεκάδες συλλήψεις στη Ρωσία - Βίντεο

«Είστε ο έβδομος που τηλεφωνεί, η σορός δεν είναι εδώ» απάντησαν από το νεκροτομείο στο δικηγόρο του Ναβάλνι

Η οικογένεια του Ναβάλνι δεν βρίσκει τη σορό του 47χρονου, του οποίου ο θάνατος ανακοινώθηκε χθες από τη φυλακή στην οποία κρατείτο, στον Αρκτικό Κύκλο.

Σήμερα μετέβη στη φυλακή η μητέρα του Ναβάλνι, Λιουντμίλα Ναβάλναγια, η οποία ενημερώθηκε ότι η σορός του γιου της βρίσκεται στο νεκροτομείο της πόλης Σαλεχάρντ, της πιο κοντινής στη φυλακή.

Ωστόσο, όταν έφτασε στο νεκροτομείο, συνοδευόμενη από τον δικηγόρο του γιου της ανακάλυψε ότι η σορός του δεν βρίσκεται εκεί, ανέφερε η ομάδα του.

Η εκπρόσωπος του Ναβάλνι, η Κίρα Γιάρμις, έγραψε την πλατφόρμα Χ ότι δικηγόρος του 47χρονου και η μητέρα του, Λιουντμίλα Ναβάλναγια, έφτασαν στο νεκροτομείο όπου τους παρέπεμψαν οι σωφρονιστικές αρχές.

Όμως το νεκροτομείο ήταν κλειστό, μολονότι από τη φυλακή τους διαβεβαίωναν ότι λειτουργούσε και ότι η σορός ήταν εκεί.

Ο δικηγόρος τηλεφώνησε στο νούμερο που ήταν αναρτημένο στην πόρτα.

Του απάντησαν ότι ήταν ο έβδομος που καλούσε σήμερα και ότι «η σορός του Αλεξέι δεν ήταν στο νεκροτομείο», πρόσθεσε.

Νωρίτερα με άλλη ανάρτηση η εκπρόσωπος του Ναβάλνι είχε επιβεβαιώσει τον θάνατό του και ζήτησε από τις ρωσικές Αρχές να παραδοθεί η σορός του αμέσως στην οικογένειά του.

Ο Ναβάλνι, ο γνωστότερος πολιτικός αντίπαλος του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, έχασε τις αισθήσεις του και πέθανε την Παρασκευή, έπειτα από έναν περίπατο, στη σωφρονιστική αποικία «Πολικός Λύκος» της Αρκτικής, όπου εξέτιε πολυετή ποινή κάθειρξης, σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές.

Η μητέρα του Ναβάλνι στο άκουσμα της είδησης του θανάτου του γιου της είπε ότι ήταν «ζωντανός, χαρούμενος και υγιής», όταν τον είδε τελευταία φορά στις 12 Φεβρουαρίου.

Συλλαμβάνουν όσους αφήνουν λουλούδια

Στους 177 ανέρχονται μέχρι στιγμής οι συλληφθέντες από τις ρωσικές Αρχές σε συγκεντρώσεις που πραγματοποιούνται από χθες στη μνήμη του Αλέξέι Ναβάλνι, σύμφωνα αναφορές σε ανεξάρτητα ρωσικά μέσα.

Σύμφωνα με το BBC, η αστυνομία προχωρά στη σύλληψη ανθρώπων την ώρα που προσπαθούν να αφήσουν λουλούδια σε αυτοσχέδια μνημεία που έχουν στηθεί σε διάφορες ρωσικές πόλεις.

Οι 69 από τις συλλήψες έγιναν στην Αγία Πετρούπολη.

Βίντεο από τη Μόσχα δείχνει αστυνομικούς να σέρνουν μια γυναίκα μέσα στο χιόνι προς ένα αστυνομικό βανάκι, ενώ ακούγονται πολίτες να φωνάζουν «ντροπή». 

Οι Ρώσοι πολίτες έχουν λάβει προειδοποιήσεις να μην προχωρήσουν σε διαδηλώσεις.

Εν τω μεταξύ σε βίντεο που κάνει το γύρο του Δικαδικτύου εμφανίζονται άτομα ντυμένα με πολιτικά ρούχα να μαζεύουν τα λουλούδια που άφησαν πολίτες στα αυτοσχέδια μνημεία για τον Ναβάλνι.

Ενός λεπτού σιγή στη G7

Οι υπουργοί Εξωτερικών της G7 τήρησαν ενός λεπτού σιγή κατά την έναρξη της συνεδρίασής τους σήμερα στο Μόναχο, για να τιμήσουν τον ηγέτη της ρωσικής αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι, ο οποίος πέθανε την Παρασκευή στη φυλακή.

«Για τις ιδέες του και για τον αγώνα του για την ελευθερία και κατά της διαφθοράς στη Ρωσία, ο Ναβάλνι οδηγήθηκε ντε φάκτο στον θάνατο», είπε ο προεδρεύων, υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας Αντόνιο Ταγιάνι, ανοίγοντας τις εργασίες της G7, στο περιθώριο της Διάσκεψης του Μονάχου για την Ασφάλεια.

«Η Ρωσία πρέπει να ρίξει φως στον θάνατό του και να σταματήσει την απαράδεκτη καταπίεση των αντιφρονούντων», πρόσθεσε, σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε το ΥΠΕΞ της Ιταλίας.

