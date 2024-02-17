Οι σκληρές δηλώσεις του πρώην προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για το ΝΑΤΟ δείχνουν ότι οι Ευρωπαίοι θα πρέπει να αναλάβουν περισσότερες ευθύνες για να εγγυηθούν οι ίδιοι την ασφάλειά τους, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Λετονίας Κρισγιάνις Κάρινς, εκτιμώντας ωστόσο ότι η Ευρώπη εξακολουθεί να έχει ανάγκη τη Συμμαχία.

Ο Τραμπ προκάλεσε τις έντονες αντιδράσεις Δυτικών αξιωματούχων δηλώνοντας ότι, όταν ήταν πρόεδρος, είπε σε ηγέτη - τον οποίο δεν κατονόμασε- πως δεν θα προστατεύσει τις χώρες που δεν πληρώνουν το ποσό που τους αναλογεί στο ΝΑΤΟ και πως μάλιστα θα ενθαρρύνει τη Ρωσία να τους επιτεθεί.

Ο Κάρινς, πρώην πρωθυπουργός της Λετονίας που γεννήθηκε και μεγάλωσε στις ΗΠΑ, επεσήμανε σε συνέντευξή του στο Reuters ότι οι δηλώσεις Τραμπ ήταν «απρόσμενα σκληρές», αλλά αντικατοπτρίζουν το ευρύτερο αίσθημα στις ΗΠΑ, το οποίο η Ευρώπη πρέπει να ακούσει.

«Πολλοί πρόεδροι λένε εδώ και χρόνια ότι η Ευρώπη, εμείς -καθώς γενικώς είμαστε μια πλούσια κοινωνία- θα πρέπει να επενδύσουμε περισσότερο στην άμυνά μας», εξήγησε ο Κάρινς προσερχόμενος σε εκδήλωση στο πλαίσιο της Διάσκεψης του Μονάχου για την Ασφάλεια χθες Παρασκευή.

«Με τα χρόνια οι ΗΠΑ, πιστεύω, θα έχουν λιγότερο την τάση να νιώθουν ότι θα πρέπει να εγγυώνται πλήρως την ευρωπαϊκή ασφάλεια», πρόσθεσε.

Ο Λετονός υπουργός σημείωσε ότι η Ευρώπη θα πρέπει να δαπανήσει περισσότερα χρήματα για την άμυνά της – μια τάση που ξεκίνησε μετά την προσάρτηση της Κριμαίας από τη Ρωσία το 2014 και συνεχίστηκε με τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022.

Επεσήμανε μάλιστα ότι το ΝΑΤΟ εκτίμησε αυτή την εβδομάδα ότι 18 από τα 31 μέλη του θα τηρήσουν τον στόχο να δαπανήσουν το 2% του ΑΕΠ τους για την άμυνα το 2024, αύξηση σε σχέση με τις 11 χώρες που πέτυχαν τον στόχο αυτό το 2023.

«Υπάρχει μια ομάδα από εμάς που επενδύουν πάνω από το ελάχιστο και σχεδιάζουν να φτάσουν ως το 3% και ακόμη περισσότερο, με δεδομένες τις συνθήκες που αντιμετωπίζουμε και την πραγματική απειλή της Ρωσίας», υπογράμμισε ο Κάρινς, η χώρα του οποίου συνορεύει με τη Ρωσία.

Ωστόσο ο Κάρινς εκτίμησε ότι η Ευρώπη θα εξακολουθήσει να έχει ανάγκη τις υποδομές και τον συντονισμό που προσφέρει το υπό τις ΗΠΑ ΝΑΤΟ ώστε οι δυνάμεις της να ενεργούν αποτελεσματικά μαζί, καθώς η Ευρώπη δεν διαθέτει κοινό στρατό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

