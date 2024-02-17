Το μήνυμα προς την Μόσχα είναι ότι «είμαστε ικανοί να υπερασπιστούμε κάθε τετραγωνικό της Συμμαχίας μας. Και θα είμαστε και στο μέλλον», δήλωσε ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς από την Διάσκεψη του Μονάχου για την Ασφάλεια, ενώ, με το βλέμμα στον Ντόναλντ Τραμπ, απέρριψε κάθε προσπάθεια υποβάθμισης της συνοχής του ΝΑΤΟ. Αναφερόμενος στη νέα κρίση στην Μέση Ανατολή, τόνισε ότι το Ισραήλ «γνωρίζει καλά πώς θεωρούμε ότι πρέπει να διεξαχθεί αυτός ο πόλεμος» και επανέλαβε το αίτημα για δημιουργία ανθρωπιστικών διαδρόμων στην Γάζα.

«Η απειλή της Ρωσίας είναι αληθινή. Για αυτό και η αποτρεπτική μας δύναμη πρέπει να παραμείνει αξιόπιστη. Δεν θέλουμε σύγκρουση με την Ρωσία, δεν στέλνουμε δικούς μας στρατιώτες, αλλά ο Πούτιν πρέπει να καταλάβει: Είμαστε σε θέση να υπερασπιστούμε κάθε τετραγωνικό μέτρο της Συμμαχίας μας. Και θα είμαστε και στο μέλλον», δήλωσε ο καγκελάριος και υπογράμμισε την αποφασιστικότητα του ΝΑΤΟ να συνεχίσει την στήριξή του προς την Ουκρανία.

«Το θετικό σε όλη αυτή την ιστορία είναι ότι είμαστε πιο ενωμένοι από ποτέ. Η Φινλανδία και η Σουηδία αποφάσισαν να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ», πρόσθεσε ο κ. Σολτς και αναφέρθηκε στην επίτευξη από την πλευρά της Γερμανίας του ΝΑΤΟϊκού στόχου για αμυντικές δαπάνες σε ύψος 2% του ΑΕΠ της, ζητώντας ταυτόχρονα από τους Ευρωπαίους να καταβάλουν μεγαλύτερες προσπάθειες για την στήριξη της Ουκρανίας, αλλά και για την ίδια τους την άμυνα- ανεξαρτήτως του ποιος θα κερδίσει τις αμερικανικές εκλογές ή του πώς θα τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Οι γερμανοαμερικανικές σχέσεις είναι «καλύτερες από ποτέ» και η Ευρώπη πρέπει να συνεισφέρει με το μερίδιο που της αναλογεί, ανέφερε, επαναφέροντας το αίτημα για αύξηση της ευρωπαϊκής παραγωγής πυρομαχικών. «Οι ΗΠΑ παρέχουν βοήθεια ύψους 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων τον χρόνο. Οι Ευρωπαίοι θα πρέπει να καταβάλλουμε μια τουλάχιστον συγκρίσιμη προσπάθεια», είπε.

Σε ερώτηση σχετικά με το σύστημα Taurus το οποίο ζητά η Ουκρανία, ο κ. Σολτς περιορίστηκε να αντιτείνει ότι το Βερολίνο θα διαθέσει μόνο για το 2024 τουλάχιστον 7 δισεκατομμύρια δολάρια για την ενίσχυση της ουκρανικής άμυνας και ότι «οι αποφάσεις θα ληφθούν στον κατάλληλο χρόνο».

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα του, ο Όλαφ Σολτς παραδέχθηκε ότι υπάρχουν δυσκολίες, τόνισε ωστόσο ότι η Γερμανία είναι το ισχυρότερο εξαγωγικό έθνος στον κόσμο και θα κάνει ό,τι είναι απαραίτητο προκειμένου να καλύψει τις αμυντικές του δαπάνες. «Δεν χρειάζεται να ανησυχεί κανείς για την γερμανική οικονομία», είπε χαρακτηριστικά.

Ερωτώμενος σχετικά με τη νέα ανάφλεξη στην Μέση Ανατολή, ο καγκελάριος υπογράμμισε την πάγια θέση της κυβέρνησής του για λύση δύο κρατών στην περιοχή, αναγνώρισε το δικαίωμα του Ισραήλ να υπερασπιστεί τον εαυτό του, αλλά ταυτόχρονα ζήτησε να καταστεί εφικτό να φθάσει η ανθρωπιστική βοήθεια στην Γάζα. «Ο τρόπος με τον οποίο διεξάγεται αυτός ο πόλεμος πρέπει να είναι σύμφωνος με το διεθνές δίκαιο», δήλωσε και, σε ερώτηση εάν ο ισραηλινός στρατός σέβεται το διεθνές δίκαιο, περιορίστηκε να επαναλάβει ότι «το Ισραήλ γνωρίζει ξεκάθαρα πώς θεωρούμε ότι πρέπει να διεξάγεται αυτός ο πόλεμος από τις ισραηλινές δυνάμεις».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

