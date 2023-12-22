Στόλτενμπεργκ: «Ο Πούτιν έχασε την Ουκρανία για πάντα»

Η Ρωσία «έχασε την Ουκρανία για πάντα» λόγω του πολέμου και δεν θα μπορέσει να επιτύχει τους πολεμικούς της σκοπούς παρά την μαζική στρατιωτική προσπάθεια που καταβάλλει από τον περσινό Φεβρουάριο που εισέβαλε στη χώρα, δήλωσε στο dpa ο γενικός γραμματέας του NATO Γενς Στόλτενμπεργκ σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε λίγο πριν από τα Χριστούγεννα.

«Όλος ο σκοπός αυτής της εισβολής ήταν να αποτραπεί η Ουκρανία να προχωρήσει προς το NATO και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ουκρανία βρίσκεται τώρα πιο κοντά από ποτέ στο NATO και την Ευρωπαϊκή Ένωση», σημείωσε. «Πρόκειται για μια μεγάλη στρατηγική ήττα για τη Ρωσία».

«Ο πρόεδρος Πούτιν έχασε την Ουκρανία για πάντα», πρόσθεσε, αναφερόμενος στο γεγονός ότι η Ρωσία θεωρούσε την Ουκρανία μέρος της σφαίρας επιρροής της για δεκαετίες.

Ο πρώην πρωθυπουργός της Νορβηγίας δήλωσε εξάλλου βέβαιος ότι η Ουκρανία θα επιτύχει εν τέλει τον στόχο της να προσχωρήσει στο NATO και επισήμανε ότι η Ρωσία καταβάλλει εξαιρετικά υψηλό τίμημα για τον πόλεμό της.

«Η Ρωσία έχει χάσει εκατοντάδες αεροπλάνα, χιλιάδες άρματα μάχης και έχει 300.000 απώλειες. Η οικονομία τους είναι ασθενέστερη. Πολιτικά είναι πιο απομονωμένοι», πρόσθεσε.

«Ο πληθωρισμός έχει αυξηθεί, το βιοτικό επίπεδο έχει πέσει», συνέχισε.

Ωστόσο ο Στόλτενμπεργκ προειδοποίησε ότι ο κόσμος δεν θα πρέπει να υπολογίζει σε ένα γρήγορο τέλος στον πόλεμο, λέγοντας ότι δεν έχει καμία ένδειξη πως ο Πούτιν θα αλλάξει πορεία, ακόμη και μετά την αναμενόμενη επανεκλογή του στην ρωσική προεδρία στις 17 Μαρτίου.

Οι Ουκρανοί έχουν «δείξει ότι μπορούν να υπερασπιστούν τους εαυτούς τους, μπορούν να αντεπιτεθούν για όσο καιρό χρειαστεί, ειδικά όταν λαμβάνουν όπλα από τη Γερμανία και πολλούς άλλους συμμάχους του NATO».

Ο Στόλτενμπεργκ αρνήθηκε να αναφερθεί στην προοπτική μιας δεύτερης θητείας του Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία των ΗΠΑ, καθώς ο πρώην πρόεδρος προηγείται επί του παρόντος σημαντικά των υπολοίπων Ρεπουμπλικανών υποψηφίων στις δημοσκοπήσεις για το χρίσμα του κόμματος, ενώ απομένει λιγότερο από ένας χρόνος πριν από τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του Τραμπ στην προεδρία των ΗΠΑ, αυξήθηκαν οι εντάσεις με το NATO, ιδιαίτερα όσον αφορά τις αμυντικές δαπάνες.

«Είμαι πεπεισμένος ότι όποιος κι αν εκλεγεί πρόεδρος, οι ΗΠΑ θα παραμείνουν προσηλωμένες στην διατλαντική σύμπραξη», κατέληξε ο Στόλτενμπεργκ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

