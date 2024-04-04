Ο Τζο Μπάιντεν κάλεσε σήμερα να συνεχιστεί «η ιερή δέσμευση» των Ηνωμένων Πολιτειών στο ΝΑΤΟ, εν μέσω των επαναλαμβανόμενων επικρίσεων του ρεπουμπλικάνου αντιπάλου του Ντόναλντ Τραμπ κατά της Συμμαχίας.

«Πρέπει να θυμόμαστε ότι η ιερή δέσμευση που αναλαμβάνουμε προς τους συμμάχους μας, δηλαδή να υπερασπιστούμε κάθε σπιθαμή εδάφους του ΝΑΤΟ, ενισχύει επίσης τη δική μας ασφάλεια και δίνει στις ΗΠΑ ένα οχύρωμα που δεν έχει αντίστοιχο στον κόσμο», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανακοίνωση που εκδόθηκε με την ευκαιρία της 75ης επετείου από την ίδρυση του Οργανισμού του Βορειοατλαντικού Συμφώνου.

Το ΝΑΤΟ «είναι η μεγαλύτερη στρατιωτική συμμαχία που έχει υπάρξει ποτέ. Ωστόσο δεν έγινε τυχαία, ούτε ήταν προκαθορισμένο», έκρινε ο 81 ετών Δημοκρατικός, ο οποίος θα διεκδικήσει τον Νοέμβριο μια νέα θητεία.

Θα βρεθεί αντιμέτωπος με τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο 77χρονος ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας είχε σπείρει τον πανικό στην Ευρώπη όταν απείλησε τον Φεβρουάριο πως δεν θα εγγυάται πλέον την προστασία των χωρών του ΝΑΤΟ έναντι της Ρωσίας, εάν οι χώρες αυτές δεν αφιερώσουν έναν προϋπολογισμό αρκετό για την άμυνά τους.

Στη συνέχεια διαβεβαίωσε ότι οι δηλώσεις αυτές ήταν ένας τρόπος να "διαπραγματευτεί" και να ασκήσει πίεση στους Ευρωπαίους.

«Μην λησμονείτε ότι όλα αυτά είναι πιο σημαντικά γι αυτούς παρά για εμάς, εμείς έχουμε έναν ωκεανό που μας χωρίζει από κάποια προβλήματα», δήλωσε πρόσφατα. "Έναν μεγάλο και ωραίο ωκεανό".

Ο Τζο Μπάιντεν παρουσιάζεται αντιθέτως ως ο πρώτος υποστηρικτής του ΝΑΤΟ, και ως αυτός που συνέβαλε στην ενίσχυση της Συμμαχίας με την ένταξη της Φινλανδίας και της Σουηδίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.