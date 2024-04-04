Αδιανόητο λάθος: Νοσοκομείο της Πράγας μπέρδεψε τις εγκύους και έκανε άμβλωση σε λάθος γυναίκα

Ένα νοσοκομείο της Πράγας ζήτησε συγγνώμη σήμερα σε μια ασθενή, την οποία υπέβαλε την περασμένη εβδομάδα σε ακούσια διακοπή της κύησης, καθώς την μπέρδεψαν με άλλη ασθενή.

Η μία από τις γυναίκες, έγκυος, προσήλθε στο νοσοκομείο για να υποβληθεί στον τακτικό έλεγχό της, την ώρα που η άλλη είχε πάει για να υποβληθεί σε απόξεση μήτρας, μια επέμβαση αφαίρεσης ιστών, που συνιστά επίσης μια μέθοδο διακοπής της κύησης.

Οι δύο ασθενείς ήταν ασιατικής καταγωγής και είχαν άδεια μόνιμης παραμονής στην Τσεχία, μετέδωσαν τοπικά ΜΜΕ.

Το προσωπικό του νοσοκομείου τις μπέρδεψε και υπέβαλε σε απόξεση μήτρας την έγκυο ασθενή, η οποία έχασε το έμβρυο που κυοφορούσε.

«Δυστυχώς, πρόκειται για ένα ανθρώπινο σφάλμα, για μια ανθρώπινη αστοχία», δήλωσε σήμερα στον Τύπο ο Γιαν Κβάτσεκ, διευθυντής του νοσοκομείου Bulovka στην Πράγα.

Ο ίδιος επισήμανε πως το νοσοκομείο «λυπάται βαθιά» για αυτό που χαρακτήρισε ένα «τραγικό» μπέρδεμα και εξήγησε πως το ίδρυμα έχει προσφέρει ψυχολογική και δικαστική βοήθεια στην ασθενή.

«Έχει αδιαμφισβήτητα το δικαίωμα να λάβει αποζημίωση», υπογράμμισε εκτιμώντας πως το γλωσσικό εμπόδιο έπαιξε έναν ρόλο στο περιστατικό.

Ο Μίκαλ Ζίκαν, επικεφαλής του τμήματος γυναικολογίας του νοσοκομείου, δήλωσε πως η ασθενής υπέγραψε ένα έγγραφο στην τσεχική γλώσσα, το οποίο εντούτοις αφορούσε την άλλη ασθενή.

«Τρεις ημέρες νωρίτερα, η ασθενής είχε ενδελεχώς ενημερωθεί, παρουσία ενός διερμηνέα, σε τι ακριβώς θα υποβαλλόταν, που ήταν απλά ένας έλεγχος», είπε ο Ζίκαν σε δημοσιογράφους.

Πρόσθεσε πως οι χειρουργοί δεν είχαν «κανέναν λόγο να πιστέψουν ότι είχαν να κάνουν με μια διαφορετική ασθενή».

Το νοσοκομείο έθεσε σε διαθεσιμότητα έναν υπάλληλο και διέταξε έναν άλλο να εργάζεται υπό την επίβλεψη ενός ειδικού.

Η υπόθεση αυτή είναι παρόμοια με εκείνη της Τι-Νχο Βο, μιας Γαλλίδας με καταγωγή από το Βιετνάμ, που έχασε το μωρό της το 1991 έπειτα από ένα ανάλογο λάθος στη Λιόν.

Η Τι-Νχο είχε προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων υποστηρίζοντας πως το νοσοκομείο είχε διαπράξει μια ανθρωποκτονία εξ αμελείας.

Όμως, το Δικαστήριο απεφάνθη το 2003 πως η ακούσια διακοπή της κύησης ενός εμβρύου δεν συνιστά ανθρωποκτονία εξ αμελείας, δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο δικαστικό προηγούμενο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

