Το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας της Τουρκίας συνεδρίασε σήμερα υπό την προεδρία του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με βασικό αντικείμενο τις εξελίξεις στη Γάζα και τον Καύκασο.

Στην ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου αναφέρεται ότι «το Ισραήλ θα πρέπει αργά ή γρήγορα να αντιμετωπίσει τις συνέπειες των απάνθρωπων εγκλημάτων που διέπραξε στη Γάζα, τα οποία καταγράφονται στην Ιστορία ως ένα στίγμα».

Γίνεται επίσης λόγος για συλλογική ευθύνη της διεθνούς κοινότητας για να σταματήσουν χωρίς καθυστέρηση οι επιθέσεις που έχουν στόχο την εξόντωση αθώων πολιτών και την κατοχή των εδαφών της Γάζας και υπογραμμίζεται πως «η Τουρκία θα συνεχίσει να αναλαμβάνει κάθε είδους πρωτοβουλίες προς αυτήν την κατεύθυνση».

Το τουρκικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας επισημαίνει στο Ισραήλ και σε όλους όσοι το στηρίζουν ότι «σε περίπτωση που οι αποτρόπαιες πράξεις δεν σταματήσουν άμεσα, ενδέχεται να πυροδοτήσουν έναν κύκλο βίας, του οποίου οι επιπτώσεις θα διαρκέσουν για πολλές γενιές και μπορεί να εξαπλωθούν εκτός της περιοχής και υπενθυμίζεται ότι μια διαρκής ειρήνη μπορεί να επιτευχθεί μόνο με τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου, κυρίαρχου και γεωγραφικά ενιαίου παλαιστινιακού κράτους με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ, βάσει των συνόρων του 1967».

Αναφορικά με τις εξελίξεις στον Καύκασο, «αξιολογήθηκε η ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για την συμφωνία μιας βιώσιμης ειρήνης μεταξύ Αζερμπαϊτζάν-Αρμενίας και η εξομάλυνση των σχέσεών μας με την Αρμενία στο πλαίσιο αυτό, ενώ αξιολογήθηκαν επίσης οι προσπάθειες των παραγόντων εκτός της περιοχής να παρέμβουν στο ζήτημα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

