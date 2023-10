Στο νοσοκομείο εσπευσμένα ο Κέβιν Σπέισι: Φοβήθηκε ότι είχε υποστεί καρδιακή προσβολή Κόσμος 20:04, 04.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

5

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Ο Κέβιν Σπέισι ενώ βρισκόταν στο φεστιβάλ κινηματογράφου της Τασκένδης ένιωσε ολόκληρο το αριστερό του χέρι να μουδιάζει για περίπου οκτώ δευτερόλεπτα