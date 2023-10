Οι ΗΠΑ θα στείλουν κατασχεθέντα ιρανικά όπλα και πυρομαχικά στην Ουκρανία Κόσμος 19:40, 04.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

8

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Τα όπλα αναμένεται να είναι μικρά όπλα, όπως πιστόλια και είναι απίθανο να κάνουν τη μεγάλη διαφορά στο πεδίο της μάχης