Ινδία: Τουλάχιστον 10 νεκροί και 82 αγνοούμενοι από τις πλημμύρες - Εκκενώσεις και στη Δυτική Βεγγάλη - Δείτε βίντεο

Τουλάχιστον δέκα άνθρωποι σκοτώθηκαν στο κρατίδιο Σικίμ της Ινδίας και άλλοι 82, μεταξύ των οποίων και 23 στρατιώτες, αγνοούνται μετά τις καταρρακτώδεις βροχές που προκάλεσαν την υπερχείλιση της παγετώδους λίμνης Λόνακ, με αποτέλεσμα τις καταστροφικές πλημμύρες στην περιοχή.

Σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ινδίας (IMD), από την Τρίτη μέχρι το πρωί της Τετάρτης έπεσαν 40,9 χιλιοστά βροχής, όγκος πενταπλάσιος του συνηθισμένου που είναι τα 8,6 χιλιοστά για αυτήν την εποχή του έτους.

«Μέχρι στιγμής έχουν ανασυρθεί 10 πτώματα, σε διάφορα σημεία. Τουλάχιστον 82 άνθρωποι αγνοούνται και άλλοι 22 τραυματίστηκαν, κάποιοι από αυτούς σοβαρά», είπε ο Επικεφαλής Γραμματέας του Σικίμ, Β. Μπ. Παθάκ.

Η ξαφνική νεροποντή πάνω από τη λίμνη Λόνακ οδήγησε στην πλημμύρα μιας κοιλάδας που απέχει περίπου 150 χιλιόμετρα βορείως του Γκανγκτόκ, κοντά στα σύνορα με την Κίνα, σε μια ορεινή, απομονωμένη περιοχή των Ιμαλαΐων.

