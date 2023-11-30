Ελπιδοφόρος: Βαθιά προσβολή η ακύρωση της συνάντησης με Μητσοτάκη από Σούνακ

Βαθύτατη προσβολή για τους Έλληνες παγκοσμίως χαρακτήρισε ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος την απόφαση του Βρετανού πρωθυπουργού Ρίσι Σούνακ να ακυρώσει αιφνίδια και άκομψα τη συνάντησή του με τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στην οποία θα γινόταν συζήτηση και για την πάγια θέση της χώρας μας για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής τονίζει πως τα Γλυπτά του Παρθενώνα αποτελούν φάρους της κοινής ανθρώπινης κληρονομιάς και σημειώνει ότι η επανένωσή τους στην Αθήνα εκπληρώνει την ηθική και ιστορική ευθύνη του Ηνωμένου Βασιλείου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

