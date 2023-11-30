Επίθεση κατά της Δύσης εξαπέλυσε για ακόμα μία φορά, ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ κατά τη διάρκεια της Υπουργικής Διάσκεψης του ΟΑΣΕ.

Ο Ρώσος υπουργός είπε στους ομολόγους του ότι ο ΟΑΣΕ βρίσκεται στο χείλος του γκρεμού και ότι η Δύση σκοτώνει τις πιθανότητες να αναβιώσει η ομάδα, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το Reuters.

«Δυστυχώς, οι δυτικές πολιτικές ελίτ, οι οποίες έχουν υποστηρίξει το δικαίωμα να αποφασίζουν για τη μοίρα της ανθρωπότητας, έχουν κάνει μια κοντόφθαλμη επιλογή όχι υπέρ του ΟΑΣΕ, αλλά υπέρ του ΝΑΤΟ. Υπέρ της φιλοσοφίας του περιορισμού, των μηδενικών γεωπολιτικών παιχνιδιών και της λογική «κύριος - σκλάβος».

«Ένα από τα βασικά συστατικά αυτής της πολιτικής ήταν η απερίσκεπτη επέκταση του ΝΑΤΟ προς την Ανατολή, η οποία ξεκίνησε μετά τη διάλυση του Οργανισμού της Συνθήκης της Βαρσοβίας» ανέφερε ο Λαβρόφ.

Κατά την ομιλία του Λαβρόφ πολλές αντιπροσωπίες αποχώρησαν από τη συνεδρίαση. Συγκεκριμένα, όπως σχολιάζει η ιστοσελίδα Guardian την ώρα που ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών κατηγορούσε τα κράτη μέλη του ΝΑΤΟ και της ΕΕ υπήρξαν κάποιες αντιπροσωπείες που σηκώθηκαν από τη θέση τους ως ένδειξη διαμαρτυρίας φεύγοντας από την αίθουσα.

Μάλιστα λόγω της παρουσίας του υπουργού Εξωτερικών της Ρωσίας στη διάσκεψη, οι ομόλογοί του από την Εσθονία, τη Λετονία, τη Λιθουανία και την Πολωνίας ακύρωσαν την συμμετοχή τους.

Πηγή: skai.gr

