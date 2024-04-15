Ο πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας έχει εισέλθει σε νέα φάση με τις ρωσικές επιθέσεις πλέον να στοχεύουν μαζικά με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους στην ενεργειακή υποδομή της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με το BBC, συχνά περιλαμβάνουν τα ίδια ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη Shahed που εκτοξεύτηκαν από την Τεχεράνη στο Ισραήλ. Ο Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είπε ότι ο ήχος τους, είτε στους ουρανούς της Μέσης Ανατολής είτε στην Ευρώπη «πρέπει να χρησιμεύσει ως αφύπνιση στον ελεύθερο κόσμο».

Αξιωματούχοι στην Ουκρανία λένε ότι πλέον είναι ελάχιστοι οι θερμικοί και υδροηλεκτρικοί σταθμοί σε όλη τη χώρα που δεν έχουν υποστεί ακόμη σοβαρές ζημιές ή δεν έχουν καταστραφεί ολοσχερώς.

Την περασμένη εβδομάδα, μια μεγάλη εγκατάσταση κοντά στο Κίεβο χτυπήθηκε. Στα βορειοανατολικά, στη δεύτερη πόλη της Ουκρανίας, Χάρκοβο, και οι τρεις μεγάλοι σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής είναι ερειπωμένοι. Η DTEK, μια ιδιωτική ενεργειακή εταιρεία, αποκάλυψε ότι λειτουργεί με δυναμικότητα κάτω του 20% μετά από επανειλημμένες πυραυλικές επιθέσεις.

Καθώς η Ουκρανία προσπαθεί να επισκευάσει ό,τι μπορεί και να διατηρήσει την ηλεκτρική ενέργεια που ρέει στα σπίτια και τη βιομηχανία, απευθύνει όλο και πιο επείγουσες εκκλήσεις για εξωτερική βοήθεια. Η ρωσική επίθεση δεν έχει σταματήσει.

Όπως αναφέρει το BBC, υπάρχουν υποψίες ότι Ρώσοι πράκτορες εντός της Ουκρανίας παρέχουν πληροφορίες στη Μόσχα: οι σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής καλύπτουν τεράστια έκταση και η ζημιά ή οι επισκευές είναι αδύνατο να κρυφτούν. Αλλά η Ρωσία ξέρει ήδη πού να στοχεύσει.

Τα εργοστάσια χρονολογούνται από την εποχή της ΕΣΣΔ, υπάρχουν ακόμα σοβιετικές ετικέτες στα ερείπια και η Μόσχα έχει τα παλιά σχέδια των εγκαταστάσεων.



Πηγή: skai.gr

