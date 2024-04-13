Πόλεμος στην Ουκρανία: Ο ρωσικός στρατός κατέλαβε και άλλη περιοχή κοντά στην Αβντιίβκα

Ο ρωσικός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι κατέλαβε ένα χωριό κοντά στην Αβντιίβκα, στην ανατολική Ουκρανία, σε μια νέα προέλαση στο πλαίσιο της προώθησής του στην περιοχή.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις του πήραν τον έλεγχο του χωριού Περβομάισκε στην περιφέρεια του Ντονέτσκ, στην ανατολική Ουκρανία. Οι στρατιώτες "απελευθέρωσαν" το Περβομάισκε, νοτιοδυτικά της Αβντιίβκα, την οποία κατέκτησαν τον Φεβρουάριο, τονίζει.

Η Ρωσία αναφέρει συχνά ότι καταγράφει πρόοδο στις επιχειρήσεις της στην περιοχή απέναντι σε έναν ουκρανικό στρατό που δεν έχει πυρομαχικά και δυσκολεύεται να στρατολογήσει στρατιώτες.

Το υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε επίσης ότι οι στρατιώτες του βελτίωσαν την τακτική τους θέση στην περιοχή του Ντονέτσκ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

