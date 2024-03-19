Στις 18 Ιουλίου στη Βρετανία η συνάντηση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Τη 18η Ιουλίου ανακοίνωσε η βρετανική κυβέρνηση ως ημερομηνία διεξαγωγής της τέταρτης συνόδου της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας, μιας πλατφόρμας πολιτικού συντονισμού της οποίας μετέχουν οι ηγέτης από τις χώρες-μέλη της ΕΕ και από χώρες της υπόλοιπης γηραιάς ηπείρου.

Η σύνοδος θα φιλοξενηθεί στο ιστορικό Blenheim Palace έξω από την Οξφόρδη, σημείο γέννησης του Ουίνστον Τσώρτσιλ.

Σύμφωνα με την Ντάουνινγκ Στριτ, οι περίπου 50 Ευρωπαίοι ηγέτες θα συζητήσουν την κατάσταση στην Ουκρανία και το θέμα της παράνομης μετανάστευσης - αλλά και όποιο άλλο ζήτημα θα θελήσει κανείς να βάλει στην ατζέντα.

Η πρώτη σύνοδος είχε διεξαχθεί τον Οκτώβριο του 2022 στην Πράγα με βασικό θέμα τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Ακολούθησε σύνοδος στη Μολδαβία με βασικό αντικείμενο την ενίσχυση της χώρας έναντι της ρωσικής επιθετικότητας και έπειτα οι ηγέτες φιλοξενήθηκαν στη Γρανάδα, με θέματα όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη και η παράνομη μετανάστευση.

Η ανακοίνωση της ημερομηνίας, που πολλές ευρωπαϊκές χώρες διαμαρτύρονταν ότι καθυστερούσε, αποκλείει μάλλον οριστικά την πιθανότητα εκλογών στο Ηνωμένο Βασίλειο πριν από το φθινόπωρο.



