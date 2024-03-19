Κύπρος: Καταδικαστέες, απαράδεκτες και προκλητικές οι δηλώσεις Ερντογάν

Καταδικαστέες, απαράδεκτες και προκλητικές χαρακτήρισε ο εκπρόσωπος της κυπριακής κυβέρνησης, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης τις χθεσινές δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου Ταγίπ Ερντογάν για την Κύπρο. Εδώ και 50 χρόνια η Κύπρος, πλήρες μέλος της ΕΕ, βρίσκεται υπό παράνομη κατοχή μετά την βάρβαρη εισβολή του '74, σημείωσε.

«Το απαράδεκτο των λεγόμενων και η χρονική συγκυρία που επιλέγηκε από τον Πρόεδρο Ερντογάν καταδεικνύουν την έλλειψη σεβασμού στο διεθνές δίκαιο, το ευρωπαϊκό κεκτημένο, προς τα ψηφίσματα του ΣΑ των ΗΕ, αλλά και προς τον ίδιο τον ΓΓ, η προσωπική απεσταλμένη του οποίου βρισκόταν πριν λίγα 24ωρα στην χώρα μας, με αποστολή τη δημιουργία προϋποθέσεων για επανέναρξη των συνομιλιών εντός του συμφωνημένου πλαισίου». Ο Τούρκος Πρόεδρος, είπε ο κ. Λετυμπιώτης μετά την συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου, επιλέγει να στέλνει μήνυμα διχασμού έμπρακτα παραβιάζοντας και αγνοώντας τα ψηφίσματα του ΣΑ του ΟΗΕ.

«Οι απαράδεκτες δηλώσεις Ερντογάν αποδεικνύουν για άλλη μια φορά το αυτονόητο: δεν χωρούν αναχρονιστικές εγγυήσεις σε ένα σύγχρονο, ευρωπαϊκό κράτος. Δεν νοείται κανένα κράτος να είναι έρμαιο των ορέξεων και των επεκτατικών διαθέσεων ξένων κρατών. Αυτό επιβάλλει το διεθνές δίκαιο. Αυτό επιτάσσει η δικαιοσύνη και η λογική». Ως Κυπριακή Δημοκρατία, προσέθεσε, «θα συνεχίσουμε να καταβάλλουμε το σύνολο των δυνάμεών μας στην προσπάθεια επανέναρξης των διαπραγματεύσεων από το σημείο που έχουν διακοπεί με στόχο την οριστική επίλυση του κυπριακού προβλήματος, στη βάση της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα, πλήρως ευθυγραμμισμένοι και συνεπείς με τα ψηφίσματα του ΣΑ των ΗΕ. Αυτή είναι η ιστορική μας ευθύνη και αυτή είναι η ύψιστη εθνική μας προτεραιότητα».

Ερωτηθείς εάν μετά τις δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου πιστεύει ότι υπάρχει περιθώριο για επιτυχία στην προσπάθεια της κ. Ολγκίν, ο εκπρόσωπος είπε ότι η προσπάθεια της προσωπικής απεσταλμένης του γγ του ΟΗΕ, ανοίγει «για εμάς μια νέα περίοδο στις προσπάθειές μας για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων». Ο διορισμός της, είπε, καταδεικνύει την προσήλωση του ΓΓ στις προσπαθείς για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. «Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να μας αποπροσανατολίσει από αυτή την αποστολή, επίλυσης του κυπριακού προβλήματος, εντός του συμφωνημένου πλαισίου». Δεν θα λυθεί το Κυπριακό μέσα από δημόσιες δηλώσεις, προσέθεσε, δεν πρόκειται να αποδεχθούμε τέτοιου είδους δηλώσεις από πλευράς Τουρκίας.

Εκείνο που επιθυμούμε και το κάλεσμα που για ακόμη μια φορά απευθύνουμε, συνέχισε, είναι να υπάρξει ειλικρινής πρόθεση και διάθεση για επάνοδο στις διαπραγματεύσεις εντός του συμφωνημένου πλαισίου, από το σημείο που έχουν διακοπεί, ώστε να επιτευχθεί μια βιώσιμη, οριστική λύση που όφελος θα έχει για ολόκληρη την Κύπρο, Ε/κ και Τ/κ, αλλά και για ολόκληρη την περιοχή.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ, η προσωπική απεσταλμένη του γγ του ΟΗΕ πρόκειται εντός Απριλίου να επισκεφθεί τις Βρυξέλλες και το Βερολίνο, καθώς η Γερμανία θεωρείται μια χώρα με καλές σχέσεις με την Τουρκία.

Πηγή: skai.gr

