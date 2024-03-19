Η Γαλλία απαντά στη Ρωσία: «Ανεύθυνη« πρόκληση οι δηλώσεις του αρχηγού της ρωσικής υπηρεσίας εξωτερικής κατασκοπείας

Το Παρίσι χαρακτήρισε «ανεύθυνη» πρόκληση τη δήλωση που έκανε ο Σεργκέι Ναρίσκιν, ο επικεφαλής της ρωσικής υπηρεσίας εξωτερικής κατασκοπείας SVR, που είπε ότι οποιοσδήποτε Γάλλος στρατιωτικός σταλθεί στην Ουκρανία για να βοηθήσει στον πόλεμο κατά της ρωσικής εισβολής θα είναι στόχος προτεραιότητας για τα ρωσικά στρατεύματα.

«Θεωρούμε ανεύθυνες αυτού του είδους τις προκλήσεις», είπε ένας αξιωματούχος του γαλλικού υπουργείου Ενόπλων Δυνάμεων, προσθέτοντας ότι οι δηλώσεις αυτές ήταν ένα ακόμη παράδειγμα ρωσικής «παραπληροφόρησης».

Ο Ναρίσκιν είπε νωρίτερα: «Αυτό (ένα γαλλικό απόσπασμα) θα γίνει προτεραιότητα και νόμιμος στόχος για επιθέσεις από τις ρωσικές Ένοπλες Δυνάμεις. Αυτό σημαίνει ότι θα έχει την τύχη όλων των Γάλλων που έχουν έρθει ποτέ στο έδαφος του ρωσικού κόσμου με ξίφος».

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε στα τέλη Φεβρουαρίου πως δεν μπορεί να «αποκλειστεί» η ανάπτυξη χερσαίων δυνάμεων κρατών της Δύσης στην Ουκρανία, έπειτα από σύνοδο με άλλους ευρωπαίους ηγέτες στο Ελιζέ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.