Ρωσία: Τι θα κάνει ο Πούτιν μετά το 87%;

«Το εκλογικό ποσοστό του 87% αποτελεί επιβεβαίωση για το καθεστώς Πούτιν και την ολοένα και πιο δικτατορική διακυβέρνησή του. Το αποτέλεσμα δεν αντικατοπτρίζει βέβαια τη βούληση των ψηφοφόρων, αλλά τη βούληση του καθεστώτος», εκτιμά η Ρεγκίνα Χέλερ, ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Ερευνών για την Ειρήνη και την Πολιτική Ασφάλειας στο Πανεπιστήμιο του Αμβούργου.

Η γερμανίδα ερευνήτρια δηλώνει στην DW: «Από την επομένη των εκλογών διαπιστώσαμε ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν θα συνεχίσει με σφοδρότητα τον πόλεμο στην Ουκρανία χωρίς να αποκλείεται ακόμα και κλιμάκωση των εχθροπραξιών το επόμενο διάστημα».

Με νέους φόρους θα ενισχυθεί η πολεμική μηχανή

Για την μετεκλογική περίοδο oι ειδικοί για ζητήματα Ρωσίας αναμένουν αύξηση των φόρων στη χώρα. Ήδη πριν τις εκλογές ο πρόεδρος Πούτιν είχε ζητήσει από την κυβέρνηση να δρομολογήσει αλλαγές στη φορολογική νομοθεσία. Ο πόλεμος κοστίζει, δηλώνει ο Γκέρχαρντ Μάνγκοντ, καθηγητής Πολιτικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο του Ίνσμπρουκ, με ειδίκευση στις διεθνείς σχέσεις και τα ζητήματα ασφαλείας στον μετασοβιετικό χώρο: «Η κυβέρνηση χρειάζεται χρήματα, χρειάζεται περισσότερα έσοδα και αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο με αύξηση φορολογικών εσόδων. Όσα χρήματα εισρεύσουν στα ταμεία, θα διοχετευθούν στην ρωσική πολεμική μηχανή».

Στο μεταξύ οι Ρώσοι αναμένουν ότι οι αρχές θα προχωρήσουν σε νέο γύρο επιστράτευσης. Η ρητορική του προέδρου Πούτιν δείχνει σαφώς προς αυτή την κατεύθυνση, εκτιμά η ερευνήτρια Ρεγκίνα Χέλερ.

Σύμφωνα με ειδικούς, παράγοντες όπως σταθερή οικονομική κατάσταση και η άμβλυνση των επιπτώσεων των δυτικών κυρώσεων διασφαλίζουν την επιβίωση του συστήματος Πούτιν στη Ρωσία. Κατά την εκτίμηση της Μόσχαςο ρώσος πρωθυπουργός Μιχαήλ Μισούστιν κάνει καλή δουλειά. Η κεντρική τράπεζα και οι υπεύθυνοι χάραξης οικονομικής πολιτικής κατάφεραν, παρά τον πόλεμο στην Ουκρανία και τις κυρώσεις της Δύσης, να σταθεροποιήσουν την οικονομία. Επιπλέον δείχνει να αποδίδει η μετατόπιση του κέντρου βάρος της ρωσικής οικονομίας από την Ευρώπη στην Ασία. Παράλληλα ενισχύεται η καταστολή των αντιπάλων του πολέμου στην Ουκρανία. Όλα αυτά επιτρέπουν στον πρόεδρο Πούτιν να συνεχίσει στο δρόμο που χάραξε πριν τις εκλογές.

Επιμέλεια: Στέφανος Γεωργακόπουλος

